Солдатская слава не исчезает бесследно

О судьбе солдата из Восточного Казахстана Сляме Садыкове (1909), пропавшем в годы Великой Отечественной войны без вести, в результате поисковых работ стала известна обнадёживающая информация.

По архивным данным выяснилось, что наш земляк, призванный Больше-Нарымским РВК, совершил на фронте героический поступок, за что награждён орденом Славы

III степени.

Об этом сообщили в редакцию внуки доблестного солдата. Долгое время они не имели никаких известий о судьбе славного деда, однако не теряли надежды и вели поиски малейших его следов. В частности, большую работу проделал его внук Еркимбек Батырканович Слямов, который сейчас проживает в Алматинской области. В архивах и различных открытых источниках он обнаружил сведения о том, что героический дед участвовал в боевых действиях, отмечен наградой.

– Почему родственникам не удавалось узнать об этом раньше? Всё дело в том, что в имени фронтовика была допущена ошибка. В наградном листе фамилия Садыков написана правильно, а в имени «Слям» прибавлена лишняя буква, и в итоге получилось – «Сулям», – говорят родные и близкие ветерана, обрадованные хорошей новостью.

Вместе с тем остальные данные в наградном листе совпадают полностью. Садыков Сулям (Слям) служил в звании гвардии младшего сержанта подносчиком патронов к пулемёту. И место прохождения службы тоже непростое – это полк в составе гвардейской стрелковой ордена Ленина Краснознамённой дивизии имени Героя Советского Союза, генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова.

Год рождения указан как 1909. Национальность – казах, беспартийный. В графе «участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите СССР и отечественной войне» написано следующее: «Участие в отечественной войне в августе 1943 года на Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. Есть записи о ранении в 1944 году. В Красной Армии с 25 мая 1943 года. Призван на фронт Больше-Нарымским РВК Восточно-Казахстанской области».

Эти и другие документы, их копии показал в редакции Бердыбек Батырканович Слямов, другой внук фронтовика, являющийся ветераном отрасли сельского хозяйства ВКО.

Он обращает внимание на краткое изложение личного боевого подвига или заслуг деда в наградных документах.

«Тов. Садыков Сулям в бою за опорный пункт д. Батюхи, участвуя в составе своего расчёта, бесперебойно обеспечивал пулемёт патронами. Когда из состава расчёта выбыл второй номер, пулемётчик тов.Садыков заменил его и, проявляя мужество и отвагу, огнём пулемёта содействовал отражению трёх контратак противника.

14 июля 1944 года в бою за укреплённый пункт д. Мозули, в напряжённый момент боя при приближении к траншеям противника тов. Садыков первым поднялся в атаку и, ворвавшись в траншею, забросал гранатами ДЗОТ, уничтожив расчёт станкового пулемёта противника, тем самым содействовал продвижению всей роты и развитию общего успеха, разгрому противника в д.Мозули.

В бою при отражении контратаки противника у д. Межавепри тов. Садыков тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. Достоин награждения орденом Славы третьей степени».

Добавим, что снизу указана фамилия командира в звании гвардии подполковника, дата: 5 августа 1944 года.

Помимо этого, сегодня у семьи Слямовых есть в распоряжении ещё один документ, который снова заронил в их души искорку надежды. В апреле нынешнего года из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации получена архивная справка. В ней говорится о ранении Суляма Садыкова и о лечении, которое проходил в госпитале. Отметим, что все сведения о раненом бойце в точности совпадают с данными Сляма Садыкова, кроме ошибки в написании имени его жены: Марзия – Морозья. Ещё в одном случае допущена ошибка в фамилии деда: вместо «Садыков» написано «Садыпов», но год рождения везде указан один и тот же. Потому в адрес архива в РФ отправлен дополнительный запрос, согласно которому поиски можно продолжать уже в трёх направлениях. Исходя из вариантов различного написания фамилии и имени фронтовика, числящегося пропавшим без вести. В данном случае речь идёт об одном и том же человеке.

На этом след и воинский путь деда Слямовых пока обрывается до поры до времени. Однако родственники его серьёзно продвинулись в совместных поисках. Помогает интернет, информация, находящаяся в открытом доступе. Не секрет, что большую роль играют тесные связи между разными поисковыми организациями братских стран СНГ.

Накануне великого праздника – Дня Победы родным и близким приятно осознавать, что подвиг отцов и дедов не останется потомками незамеченным. На войне орденом солдатской славы награждали за особые заслуги. Напомним, что полный комплект орденов Славы I-II-III степеней приравнивался к вручению Золотой звезды и присвоению почётного звания Героя Советского Союза.

Отчего потомков так волнуют судьбы предков? В них они черпают духовные силы, находят примеры для подражания, сверяют жизненные и моральные ориентиры. Преемственность поколений – не пустой звук для людей.

Сын фронтовика, Батыркан Слямович Слямов был в Восточном Казахстане одним из видных представителей отрасли сельского хозяйства, кандидат экономических наук, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. По его стопам пошли два его сына – Бердыбек и Еркимбек, продолжили работу в сельском хозяйстве ВКО и страны, являются внуками фронтовика. Есть и правнуки.

А всё когда-то начиналось в селе Чистоводка Больше-Нарымского района ВКО, где располагался колхоз под названием «Третья пятилетка». Время тогда было такое, что не сохранилось ни одной фотографии того периода, а может быть, их в семейном архиве никогда и не было. По свидетельствам старожилов, прежнее село, которого нет сейчас даже на карте, находилось совсем неподалеку от населённого пункта Сенное. В отличие от сёл, деревень, люди всегда оставляют неизгладимую память о себе. Тем более находят продолжение в последующих поколениях.

Что касается прямых наследников фронтовика Сляма Садыкова, два сына выбрали полем деятельности хлебную ниву. Это самая мирная и благодарная профессия. Дочь посвятила себя служению людям на другой ниве – образования, как педагог, директор школы. В семье не теряют надежды, что со временем о судьбе боевого деда и прадеда станет известно больше. Не зря говорят, что подвиг ветеранов является бессмертным.

Меир Токобаев