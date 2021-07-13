Сохранить то, что дорого памяти

Неравнодушные граждане объявили сбор средств на реставрацию деревянной Аккольской мечети, которая была возведена в 1907 году. И хотя здание её давно уже не функционирует как культовое сооружение, сегодня оно является уникальным памятником деревянного зодчества, к которому местные жители относятся с особым трепетом.

На сегодняшний день постройка находится в аварийном состоянии: минарет покосился, деревянные конструкции пола сгнили. Поэтому активисты решили восстановить памятник самостоятельно.

– На протяжении долгого времени местные жители и просто те, кто проезжает здесь, видят, что минарет мечети покосился и зданию в целом необходим ремонт. Местные активисты, в том числе имам из Семея Нурбек кажы, решили сделать ремонт в мечети, чтобы сохранить историческое здание, – рассказал активист Ержан Нургалиев. – На сегодня уже подняли минарет, залили фундамент, демонтировали сгнившие доски. Идёт диалог с местными властями. Нужно ещё сделать стяжку, провести кровельные работы, установить окна и двери. Каждую неделю от 30 до 60 человек собираются здесь, работают с 9 утра и до 18 вечера. То, что можем своими силами сделать, мы делаем. Финансово помогают предприниматели, активисты. Цемент привозят, закупают балки.

Для выделения средств из бюджета на восстановление мечети требуется историко-культурная экспертиза. На сегодняшний день ведётся сбор ценовых предложений от лицензированных компаний на разработку документации памятника.

– Нужно провести историко-культурную экспертизу, паспортизацию и определить охранную зону памятника. После проведения этих процедур будет заключение историко-культурной экспертизы по данному объекту. Мы будем знать, в каком оно состоянии, какой требуется ремонт и вообще, можно ли проводить здесь ремонтные работы. После мы внесём предложение на включение этого объекта в план ремонта на 2022 год. Мы, конечно, в полной мере поддерживаем энтузиазм людей, которые на собственные средства пытаются восстановить здание, – заключил заведующий отделом Восточно-Казахстанского областного учреждения по охране историко-культурного наследия Максат Кусаинов.

Флора Левина

Семей