Сохранить историю для потомков

Повышенное внимание властей и общественности Семея приковано к вопросам сохранения памятников истории и культуры.

Касым-Жомарт Токаев:

«Каждая улица и каждое здание города хранят частичку истории. Сохранение первозданного облика старых городских построек – крайне важная задача».

Совместными усилиями краеведов, депутатов городского маслихата и членов Общественного совета города удалось приостановить снос дома 1844 года постройки по ул. Найманбаева, 187 в Семее.

Более того, отдел культуры и развития языков Семея отправил заявку в комиссию по охране культурного наследия ВКО для включения этого дома в реестр памятников истории и архитектуры.

Отметим, что и судьба здания зооветинститута, о котором в социальных сетях не написал только ленивый, тоже решается положительно. Общественный совет единогласно проголосовал за его сохранение и дальнейшую реставрацию.

В начале мая по ул. Найманбаева начался разбор старинного кирпичного здания постройки XIX века. Чтобы остановить процесс, краеведы Семея выставили в социальных сетях открытое письмо на имя акима города.

– Наше краеведческое общество уже более 15 лет говорит о необходимости учёта объектов постройки второй половины XIX – начала ХХ веков. Мы должны хотя бы знать, что в городе ещё есть. Но пока такого реестра нет. Мы передали в отдел культуры собственный список зданий, которые, на наш взгляд, представляют определённый интерес. Их необходимо посетить, осмотреть и придать им статус памятников истории и архитектуры. А пока эта работа не завершится, если есть возможность, объявить в городе мораторий на снос этих зданий, – внёс предложения член краеведческого общества «Прииртышье» Павел Жуков.

На поднятую краеведами проблему в тот же день откликнулись депутаты городского маслихата Рафаил Хазипов и Наталья Перцева. Вместе с Павлом Жуковым они побывали на приёме у акима города Нурымбета Сактаганова, где детально изложили ситуацию и свои предложения.

В результате, по поручению акима города, отдел архитектуры и градостроительства Семея вынес решение о приостановлении разбора старинного здания.

Как сообщила руководитель отдела культуры и развития языков Семея Назерке Аккожина, 11 мая было получено письмо от краеведческого общества «Прииртышье» с просьбой остановить разбор интереснейшего архитектурного здания постройки середины XIX века.

– Действительно, здание старинное и с интересной архитектурой, но на данный момент оно не значится в списке памятников истории. Мы направили письмо в Общественный совет города с просьбой рассмотреть этот вопрос на предмет включения здания в перечень объектов историко-культурного наследия, – сообщила Назерке Аккожина.

То, что здание, которое было приобретено под слом, может стать памятником истории, для его нынешнего владельца стало полной неожиданностью.

– Приобретая здание в 2018 году, я поинтересовался, есть ли оно в списке памятников истории и архитектуры. Статуса памятника у него нет. Поэтому я решил его разобрать и построить на этом месте новый торговый дом, – говорит владелец дома Казбек Нуралинов.

Он уже начал работы по внутреннему демонтажу. Так, внутри помещений демонтирована система отопления, снята со стен мраморная плитка, разбирается пол, и уже начали демонтировать окна.

Однако, как признался владелец, никаких разрешительных документов на снос самого здания он у городских властей не получал.

– Мы консультировались со специалистами отдела архитектуры и градостроительства, которые заверили нас, что для сноса любого здания, даже не представляющего собой исторический интерес, требуется официальное разрешение. Пока этого документа владелец здания не получил, – пояснила депутат городского маслихата и член Общественного совета города Наталья Перцева.

На очередном заседании Общественного совета города, которое состоялось уже 12 мая в режиме ZOOM, обсудили возникшую ситуацию.

– Краеведы обеспокоены тем, что старинные здания города находятся в зоне риска. Назрела острая необходимость выработать алгоритм действий по защите оставшихся в Семее зданий этого периода, – пояснил членам Общественного совета города председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов.

Члены Общественного совета города не остались равнодушными в оценках сложившейся ситуации по охране старинных зданий в Семее. По словам председателя совета Зульфии Жамалтдиновой, необходимо в ближайшее время провести дополнительное заседание Общественного совета города с приглашением собственников этих зданий и всех заинтересованных структур, чтобы определиться со списком объектов, которые следует рекомендовать для включения в ныне существующий реестр памятников. К слову, на сегодняшний день в нем значатся 67 объектов Семея. В данный момент возобновляется работа городской комиссии по сохранению старинных зданий при маслихате города, которая будет тщательно изучать каждое предложение краеведов.

Член Общественного совета Владимир Халин даже внёс предложение о разработке программы культурного наследия в рамках города, где были бы предусмотрены такие важнейшие вопросы, как критерии отбора зданий, подлежащих охране государством, финансирование программы «Культурное наследие», а также вопросы выкупа памятников культуры, их содержания и реставрации, передачи в пользование арендаторам и многое другое.

По итогам заседания Общественный совет города единогласно проголосовал за включение здания по ул. Найманбаева,187 в реестр памятников истории и культуры. Протокол заседания был передан в отдел культуры и развития языков и в областную комиссию по охране культурного наследия.

По словам Назерке Аккожиной, если областная комиссия по охране историко-культурного наследия примет решение о присвоении статуса памятника зданию по ул. Найманбаева, 187, то его собственник должен будет за собственный счёт сделать историко-культурную экспертизу, по результатам которой будет ясно, в какой степени сохранности находится объект и как его следует реставрировать.

Также на одном из недавних заседаний Общественного совета города решался вопрос о ещё одном старинном здании Семея, на этот раз находящемся под охраной государства. Это здание бывшей женской гимназии, позже в нём располагался корпус зооветеринарного института.

Напомним, в прошлом году над ним нависла угроза разрушения, и владелец обратился во все возможные инстанции с просьбой разрешить снести здание и построить на этом месте новый объект.

Однако сделать этого он не сможет. Дело в том, что после проведённой экспертизы специалисты «Казреставрации» вынесли вердикт, в котором чёрным по белому написано, что здание необходимо сохранить хотя бы фрагментарно с его первоначальным фасадом. Однако с таким решением не согласны нынешние собственники.

В итоге бурного обсуждения члены Общественного совета города приняли решение рекомендовать областной комиссии по охране культурного наследия ВКО сохранить памятник культуры. А чтобы собственнику было легче его восстановить, членам комиссии общественники Семея рекомендовали включить данный объект в Дорожную карту по сохранению памятников истории на 2021-2025 годы. Одним из направлений Дорожной карты является реставрация объектов культуры за счёт бюджетных средств и средств собственников.

– У нас есть список культурных памятников города Семей, но мы поняли, что этого мало и есть еще некоторые объекты, которые необходимо включить в список памятников культуры. В этом направлении мы будем работать, – отметил аким Семея Нурымбет Сактаганов на встрече с представителями СМИ. – Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал, что мы историческая столица Казахстана, соответственно, должны уделить особое внимание вопросам сохранения памятников культуры и истории.

Софья Соболевская

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Семей