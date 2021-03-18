Социальный сектор – селу опора

Здравоохранение и образование – две важные сферы, развитию которых в нашей стране уделяется приоритетное значение. Принято считать, что уровень развития этих секторов является индикатором социального благополучия населения, конкурентоспособности государства и успешности его движения вперёд.

Школы и медицинские учреждения становятся обязательными объектами посещения акима ВКО Даниала Ахметова в ходе его рабочих поездок в города и сельские районы области. На минувшей неделе высокую оценку главы региона получила работа медиков и педагогов Кокпектинского района.

В СЕЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПОРЯДОК ВО ВСЁМ

Здание КГП на ПХВ «Районная больница № 2 Кокпектинского района» сдано в эксплуатацию в 1973 году. Но, несмотря на это, можно отметить идеальную чистоту и порядок в каждой детали большого медицинского комплекса.

В течение последних четырёх лет коллективом руководит Ерик Зияданов, отработавший здесь прежде 18 лет хирургом. Он рассказал, что больница располагает 40 стационарными койко-местами и обслуживает более 12 240 взрослых и детей.

Повысить качество и уровень оказываемых медицинских услуг призвана и модернизация оборудования больницы. В числе недавних приобретений – пять аппаратов ИВЛ, 17 кислородных концентраторов, прикроватные мониторы, функциональные кровати, автомашина «Газель» и др. Кроме того, имеется аппарат УЗИ, лаборатория, рентген-аппаратура, оборудование для маммографии. В общем, медицинский персонал имеет на вооружении всё необходимое для успешного выполнения возложенных на него задач.

В настоящее время в медучреждении работают 24 врача, 107 специалистов среднего звена, 71 технический работник. Шесть врачей имеют высшую категорию.

– И все же проблема кадров полностью не изжита, – говорит Ерик Зияданов. – Нам требуется врач-анестезиолог, неонатолог, врач общей практики, онколог, окулист, рентгенолог. Надеемся, что к нам приедут молодые специалисты.

ШКОЛА С БЛАГОДАРНЫМИ УЧЕНИКАМИ

В Самарской средней школе № 1 обучаются 320 учеников. Сейчас в ней действует комбинированная форма обучения: 185 детей посещают школу и 135 остаются на онлайн-обучении.

Из 44 учителей школы 12 имеют высшую категорию квалификации, степень педагога-исследователя. Из 10 выпускников 2020 года трое стали студентами вузов, семь – колледжей.

– Мы гордимся каждым своим учеником, невзирая на его карьерные или иные успехи, – говорит директор Валентина Кутателадзе. – Для нас важно вырастить любящего свою Родину, честного и доброго человека. Многие выпускники нашей школы продолжили обучение в лучших казахстанских вузах.

Сельский статус не мешает развивать в стенах школы робототехнику. Занятия по этой дисциплине ведёт учитель информатики Анна Боронина. Кстати, в IT-кабинете побывал аким области Даниал Ахметов и дал хорошую оценку поставленной здесь работе.

Хотя возраст здания самарской школы солидный, оно оставляет хорошее впечатление. Чистота и порядок во всём указывают, что школа находится в заботливых и любящих руках взрослых. Решены основные вопросы материально-технического снабжения. Тем не менее, Даниал Ахметов поручил выделить средства на замену старых окон здания.

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ – БАЗА АГРОПРОМА

КГУ «Самарский аграрно-технический колледж» начало свою работу в шестидесятых годах минувшего века. В настоящее время в нём обучается 101 студент.

Это целый городок, который включает разные здания и производственные площадки, обладает солидной материально-технической базой. По информации директора колледжа Рауана Тегисжанова, имеется 49 единиц техники, 741 гектар земли, где студенты проходят практику, столовая на 120 посадочных мест, общежитие на 100 студентов. Инженерно-педагогический состав – 22 специалиста. Колледж среди аналогичных учебных заведений области был и остаётся в числе лучших. Заданную планку здесь стараются не снижать.

В ходе посещения колледжа глава региона высказал мнение о будущем общежития колледжа. Подготовлена сметная документация на ремонт объекта. Однако необходимо изучить вопрос, включая вариант строительства нового общежития.

Как известно, село Самарское является бывшим районным центром. Несмотря на все трудности, социальная сфера в этом крупном населённом пункте района сохранена. Это приносит свои плоды, открывает перспективы.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район