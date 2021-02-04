Снова выбило из колеи 

В Усть-Каменогорске и районах области февральский снегопад стал причиной транспортного коллапса.

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям заблаговременно предупреждали население об ухудшении погодных условий. Обильный снегопад, который начался вечером 3 февраля, доставил трудности жителям областного центра и близлежащих населённых пунктов. Пурга мела с такой силой, что сугробы вырастали практически на глазах. Порывы ветра достигали 25-27 метров в секунду, а на дорогах наблюдались сильные заносы и гололёд. Однако не все граждане вняли просьбам спасателей не покидать свои населённые пункты, и многих из них сотрудникам ДЧС ВКО пришлось вызволять из снежного плена на областных и республиканских трассах.

Для Усть-Каменогорска обильные снегопады не в новинку. Но с регулярной постоянностью удивляет тот факт, что для городских коммунальных служб зима с её типичными явлениями словно всегда наступает внезапно. На этот раз вновь, застав врасплох коммунальщиков, зимние осадки были буквально ими восприняты «как снег на голову».

Городские чиновники акимата Усть—Каменогорска каждый год бойко рапортуют о том, что коммунальные службы укомплектованы и техникой, и сотрудниками. Но вот вопрос: почему при таком благополучии любые капризы природы выбивают коммунальные службы из колеи?

Справедливости ради стоит сказать, что за те прошедшие сутки осадков выпало значительно больше нормы. По данным пресс—службы городского отдела ЖКХ, дорожные службы работали в экстренном режиме – всю ночь. Однако к утру в этой снежной битве метель вновь одержала сокрушительную победу.

– Коммунальные предприятия круглосуточно проводят все необходимые мероприятия по ликвидации последствий обильных снегопадов, уделяя в первую очередь внимание важнейшим объектам инфраструктуры, – сообщили в отделе ЖКХ.

По их сведениям, в уборке городских дорог принимало участие 85 снегоуборочных машин – грейдеры, шнекороторные снегоочистители, тракторы, погрузчики. Кроме того, с раннего утра 4 февраля в ручной очистке пешеходных зон были задействованы 127 сотрудников коммунальных предприятий, а также общественные работники.

Тем не менее, автомобили один за другим на трассах продолжали зарываться в сугробах. Многих просто заносило на ледяной корке, скрывающейся под снежной кашей. Словом, транспорт вёл себя крайне непредсказуемо, ставя под сомнения слова чиновников о героическом труде сотрудников коммунальных служб.

Автомобилисты по мере своих возможностей старались проявлять альтруизм в непростых погодных условиях, помогая друг другу выбраться из снежных заносов. На помощь автовладельцам приходили даже городские трамваи, движение которых также было осложнено снегопадом. Такой случай активно обсуждали в городских пабликах.

Многие автолюбители решили на период снежной стихии переквалифицироваться в пешеходов. Но передвигаться пешком оказалось не менее проблематично. Городские тротуары полностью утонули в снегу, и приходилось буквально торить себе тропу, подворачивая на неровностях ноги. В худшем положении оказались жители частного сектора, где, как повелось, очищают улицы по остаточному принципу.

Недовольство горожан, по традиции, стало выливаться в соцсети. Люди размещали фотографии своих дворов, превратившихся в один сплошной сугроб, нечищеных дорог с буксующими на них вереницами автомобилей, а также пожилых людей и детей, преодолевающих снежные завалы.

В некоторых дворах, куда коммунальщики не добрались, горожане справлялись с ситуацией самостоятельно. Они вышли из домов с лопатами и начали расчищать снег, прокладывая путь к уличным дорогам и тротуарам.

Что могут принести автовладельцам предстоящие сюрпризы погоды в совокупности с неподготовленностью дорог, остаётся только гадать. Зима пока не намерена сдавать своих позиций, да и ранней весной нередко после обманчивой оттепели вновь возвращаются морозы и снегопады.

По предварительному прогнозу синоптиков, впереди предстоит ещё немало снежных дней. Поэтому, пока коммунальщики пытаются справиться со стихией, водителям и горожанам можно только посоветовать быть осторожными в передвижении. И если необходима помощь спасателей, звонить по номеру 112.

Бахыт Сарсембаева

Фото Ануара Тюлюбаева