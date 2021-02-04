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Снова выбило из колеи 

04.02.2021
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В Усть-Каменогорске и районах области февральский снегопад стал причиной транспортного коллапса. 

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям заблаговременно предупреждали население об ухудшении погодных условийОбильный снегопадкоторый начался вечером 3 февралядоставил трудности жителям областного центра и близлежащих населённых пунктовПурга мела с такой силойчто сугробы вырастали практически на глазахПорывы ветра достигали 25-27 метров в секундуа на дорогах наблюдались сильные заносы и гололёдОднако не все граждане вняли просьбам спасателей не покидать свои населённые пунктыи многих из них сотрудникам ДЧС ВКО пришлось вызволять из снежного плена на областных и республиканских трассах. 

Для Усть-Каменогорска обильные снегопады не в новинкуНо с регулярной постоянностью удивляет тот фактчто для городских коммунальных служб зима с её типичными явлениями словно всегда наступает внезапноНа этот раз вновьзастав врасплох коммунальщиковзимние осадки были буквально ими восприняты «как снег на голову». 

Городские чиновники акимата УстьКаменогорска каждый год бойко рапортуют о томчто коммунальные службы укомплектованы и техникойи сотрудникамиНо вот вопроспочему при таком благополучии любые капризы природы выбивают коммунальные службы из колеи? 

Справедливости ради стоит сказатьчто за те прошедшие сутки осадков выпало значительно больше нормыПо данным прессслужбы городского отдела ЖКХдорожные службы работали в экстренном режиме – всю ночьОднако к утру в этой снежной битве метель вновь одержала сокрушительную победу. 

– Коммунальные предприятия круглосуточно проводят все необходимые мероприятия по ликвидации последствий обильных снегопадов, уделяя в первую очередь внимание важнейшим объектам инфраструктуры, – сообщили в отделе ЖКХ. 

По их сведениямв уборке городских дорог принимало участие 85 снегоуборочных машин – грейдерышнекороторные снегоочистителитракторыпогрузчикиКроме тогос раннего утра 4 февраля в ручной очистке пешеходных зон были задействованы 127 сотрудников коммунальных предприятийа также общественные работники. 

Тем не менееавтомобили один за другим на трассах продолжали зарываться в сугробахМногих просто заносило на ледяной коркескрывающейся под снежной кашейСловомтранспорт вёл себя крайне непредсказуемоставя под сомнения слова чиновников о героическом труде сотрудников коммунальных служб. 

Автомобилисты по мере своих возможностей старались проявлять альтруизм в непростых погодных условияхпомогая друг другу выбраться из снежных заносовНа помощь автовладельцам приходили даже городские трамваидвижение которых также было осложнено снегопадомТакой случай активно обсуждали в городских пабликах 

Многие автолюбители решили на период снежной стихии переквалифицироваться в пешеходовНо передвигаться пешком оказалось не менее проблематичноГородские тротуары полностью утонули в снегуи приходилось буквально торить себе тропуподворачивая на неровностях ногиВ худшем положении оказались жители частного секторагдекак повелосьочищают улицы по остаточному принципу. 

Недовольство горожанпо традициистало выливаться в соцсети. Люди размещали фотографии своих дворов, превратившихся в один сплошной сугроб, нечищеных дорог с буксующими на них вереницами автомобилей, а также пожилых людей и детей, преодолевающих снежные завалы. 

В некоторых дворахкуда коммунальщики не добралисьгорожане справлялись с ситуацией самостоятельноОни вышли из домов с лопатами и начали расчищать снегпрокладывая путь к уличным дорогам и тротуарам. 

Что могут принести автовладельцам предстоящие сюрпризы погоды в совокупности с неподготовленностью дорогостаётся только гадатьЗима пока не намерена сдавать своих позицийда и ранней весной нередко после обманчивой оттепели вновь возвращаются морозы и снегопады. 

По предварительному прогнозу синоптиковвпереди предстоит ещё немало снежных днейПоэтомупока коммунальщики пытаются справиться со стихиейводителям и горожанам можно только посоветовать быть осторожными в передвиженииИ если необходима помощь спасателейзвонить по номеру 112. 

Бахыт Сарсембаева 

Фото Ануара Тюлюбаева 

 

04.02.2021
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