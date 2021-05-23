Снизили тарифную планку

В регионе утверждены новые тарифы на коммунальные услуги без повышения их стоимости.

Об этом сообщил руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по ВКО Арман Сапарғалиұлы в прямом эфире в рамках проекта «ANTIKOR. LIVE», организованного проектным офисом «Шығыс – адалдық алаңы».

Руководитель ведомства также рассказал о проделанной работе в 2020-2021 году и ответил на вопросы.

По его данным, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ВКО до конца марта 2021 года приняты меры по сдерживанию роста тарифов для населения. В связи с этим, их приказами утверждены новые, без роста, уровни тарифов для населения на услуги теплоснабжения и водоотведения для потребителей ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», ТОО «Согринская ТЭЦ, АО «УКТС», ТОО «Л-ТВК», ТОО «Айтас-Энерго», ТОО «Хайдин» и другие предприятия в 2021 году.

– Также, в связи с плановым ростом тарифов КМГП «Зайсан» Зайсанского района и ГКП на ПХВ «Курчатов водоканал» для населения с 1 февраля текущего года на услуги водоснабжения нами совместно с соответствующими местными исполнительными органами проведена работа по недопущению роста тарифов для населения, – проинформировал спикер. – По их результатам тарифы ГКП на ПХВ «Курчатов водоканал» на услуги водоснабжения для населения в этом году сохранены на уровне 2020 года и снижены тарифы КМГП «Зайсан» Зайсанского района на услуги водоснабжения для населения с 1 февраля 2021 года на 2,16 процента.

Кроме того, снижены тарифы ГКП «Өскемен Водоканал» на услуги водоснабжения на 23,86 процента в том числе для населения на 24,25 процента и на услуги водоотведения на 6,18 процента, в том числе для населения на 6,2 процента.

Мотивированным заключением департамента, предельные цены ТОО «Шыгысэнерготрейд» на розничную реализацию электрической энергии согласованы без роста для населения с вводом в действие с 3 марта 2021 года.

Так, на сегодняшний день предельные цены на электроэнергию «Шыгысэнерготрейд» по группам составляют (без НДС) для населения – 10,395 тенге/кВтч. Для категории прочие потребители – 16,364 тенге/кВтч и для бюджетных организаций – 22, 618 тенге/кВтч.

– Вместе с тем, учитывая текущую социально-экономическую ситуацию в регионе, а также принимая во внимание действующие ограничительные меры в отношении определённых бизнес-сообществ (кафе-рестораны, кинотеатры, продовольственные и непродовольственные рынки и другие объекты) повышение тарифов для юридических лиц также является нецелесообразным, – отметил руководитель департамента. – Так как это окажет мультипликативный эффект на социально значимые сферы экономики.

В настоящее время на рассмотрении департамента находятся заявки на утверждение тарифов ГКП «Өскемен Водоканал» и ГКП «Семей Водоканал» на услуги водоснабжения и водоотведения на 2021-2026 годы и аналогичные заявки от ГКП «Теплокоммунэнерго» и ТОО «Шыгысэнерготрейд».

Окончательные уровни тарифов по этим предприятиям будут установлены департаментом по итогам рассмотрения этих заявок.

В этой связи в настоящее время ведомством проводится работа по справедливому установлению тарифов для юридических лиц и минимальному повышению тарифов для населения.

Также Арман Сапарғалиұлы сообщил, что в текущем году департаментом возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. В частности, судом района Алтай рассмотрено административное дело в отношении ТОО «Средигорненский» по ч.3 ст.164 КоАП РК. Наложен штраф на сумму 52 157 112 тенге.

Департаментом рассмотрено три административных дела по части 5 статьи 164 КоАП РК на общую сумму 173 259 тенге. По состоянию на 17 мая 2021 года департаментом вынесено три предписания в отношении АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», ТОО «Восток-Мельница» и ТОО «Семгазсервис».

Ерик Абитов

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой