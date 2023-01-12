Ракурс

Снежная тема

12.01.2023
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В Восточном Казахстане продолжается борьба с последствиями затяжного снегопада. Обильные зимние осадки создают сложные условия для передвижения как пешеходов, так и автомобилистов.

Не увязнуть в сугробах

Ежедневной и очень серьёзной задачей для коммунальных служб становится уборка и вывоз снега – скопление снежной массы может привести как к коммунальному, так и транспортному коллапсу.

Как сообщили в отделе ЖКХ города Усть-Каменогорска, в связи с обильными снегопадами для уборки улиц областного центра задействован весь имеющийся парк снегоуборочной техники, коммунальные службы работают в экстремальных условиях.

– При механической очистке улиц от снега особое внимание уделяется перекрёсткам, дорожным развязкам, мостам, путепроводам и другим важным инфраструктурным объектам. Работы ведутся круглосуточно. Подвижной состав находится в исправном состоянии, топливо и расходные материалы имеются в достаточном количестве, – заверили специалисты ведомства.

В отделе ЖКХ также напомнили, что очистка от снега жилых дворов не относится к обязанностям коммунальных служб.

– КГП «Таза Өскемен» занимается зимним содержанием территорий общего пользования. Однако в связи с многочисленными обращениями жителей города коммунальщики захватывают, по мере возможности, наиболее критические места и затяжные заезды. Наряду с этим стоит отметить, что содержанием общего имущества объекта кондоминиума, включая очистку придомовой территории, обязаны заниматься собственники квартир и нежилых помещений. Это регламентируется статьёй 32 Закона «О жилищных отношениях», – отметили в городском отделе ЖКХ.

Нередко среди горожан возникает ещё одна тема для споров: нужно ли чем-то посыпать дороги и тротуары или достаточно вовремя их чистить? В этом году дискуссия особо острая – из-за погодных сюрпризов большинство пешеходных дорожек в городе превратилось в каток.

Ведущие урбанисты Казахстана отмечают, что песок на дороге является довольно опасным веществом, который аккумулирует в себе тяжёлые металлы и канцерогены, выделяющиеся автотранспортом, смешивается с частицами битума, резиной от покрышек, бензином и маслами. Весной вся эта смесь поднимается в воздух и может провоцировать у людей заболевания лёгких, конъюнктивиты, повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

К слову, негативное влияние песка на здоровье людей доказано и Всемирной организацией здравоохранения, поэтому во многих странах применять его в населённых пунктах запрещено.

А как у них?

Пока в Усть-Каменогорске с последствиями снегопадов борются испытанными методами – с помощью механической уборки снега и подсыпки пескосмесью, мы решили изучить, как противостоят снежной стихии в других странах. Некоторые из методов весьма необычные.

В Исландии, к примеру, от снега избавляются самым экологичным способом – используя силы самой природы. Там загнали в трубы воду из геотермальных источников, которая обогревает дома и офисы в исландских городах, а сами коммуникации идут под тротуарами и дорогами. Температуры этой воды хватает, чтобы растопить снег на поверхности дороги. Проезжая часть и тротуары при этом остаются чистыми. Такой же способ очистки улиц от снега используется в японском городе Саппоро.

В Баварии, одном из германских регионов, власти придумали использовать для борьбы с гололёдом рассол от солёных огурцов, оставшийся у местных производителей. Впервые такой способ решили применить пару лет назад. Тогда рассолом обработали около 1500 км дорог. В этом году практику продолжили. Компании-производители охотно поставляют свой рассол властям, потому что таким образом могут экономить на очистке отработанной воды.

В городах Канады действуют ограничения на парковки во время снегопада. В один день могут запретить парковаться на одной стороне улицы, на следующий день – на противоположной. Это делается для того, чтобы можно было полностью расчистить улицы. За нарушение правил парковки большие штрафы, их выписывают автоматически, без присутствия водителя.

Против гололёда канадцы применяют необычные соляные растворы. В одном из городов на юге Квебека тротуары и дороги обрабатывают смесью хлорида натрия и сока сахарной свёклы. Сок делает раствор более плотным, за счёт этого соль сильнее прилипает к дорожному покрытию и лучше топит лёд. А благодаря тому, что в соке есть собственные кислоты, которые выступают как дополнительный реагент, расход соли уменьшается почти на 30 процентов.

В американском штате Теннесси вместо свекольного используют картофельный сок – эффект примерно такой же.

На севере Японии постоянно образуются сугробы высотой в 8-10 метров. Жители этой страны предпочитают чистить снег ежедневно, они не ждут, когда закончится снегопад. Вначале горы снега бурит специальный трактор, затем свою работу выполняют грейдеры, а в конце подравнивают сугробы экскаваторы. После такой работы можно увидеть чистую дорогу, по бокам которой – стены из снега. Японцы называют это «снежными коридорами».

В Швеции учёные придумали новый метод борьбы со снегом, который широко используется во всех провинциях страны. Мелкий песок смешивают с горячей водой 90–95°С в пропорции 7 к 3, затем эту смесь разбрызгивают по дорогам улиц городов. Получается, что горячий песок вплавляется в снег, и поверхность становится шершавой. Хватает такой обработки ровно на неделю.

В Норвегии тоже не используют соль, а применяют горячий гравий. Песок или каменную крошку смешивают с водой, а затем разогревают до 90–95°С, потом укатывают снег на дороге и посыпают этой смесью. Благодаря такому способу снег очень быстро тает, прямо до асфальта.

В США существует прекрасное правило «трёх часов». Это говорит о том, что после мощнейшего снегопада все дороги должны быть расчищены в течение этого времени. В Америке настроена отличная система оповещений по всем дорогам. Поэтому о погодных условиях узнают быстро, зачастую заранее, чтобы принять оперативные меры.

Для очищения дорог от снега американцы используют снегоуборочный автомобиль со специальным косым прицепом и ковшом, который чистит сразу несколько рядов многополосной трассы.

В столице РФ, Москве, для обработки тротуаров применяют многокомпонентные противогололёдные материалы, чаще всего – на основе формиатов. Это тоже одна из разновидностей солей, но в отличие от хлорида натрия (эта соль используется в традиционных смесях), формиат натрия распадается в природе на безопасные составляющие и попутно очищает биосферу от вредных компонентов.

По мнению экспертов, именно многокомпонентные ПГМ на сегодня – наиболее оптимальный способ борьбы с наледью на тротуарах.

Бахыт Сарсембаева

Фото Аяужан Утеулиновой

12.01.2023
769

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