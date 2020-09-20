Сначала коммуникации, потом дома 

В Курчатове ведётся работа по обеспечению жильём нуждающихся. Подробно об этом на пресс-конференции рассказал аким города Алексей Глазинский.

На сегодняшний день в списке нуждающихся в жилье граждан состоят 348 курчатовцев, среди которых госслужащие, военнослужащие, работники бюджетных организаций, представители социально уязвимых слоёв населения, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане, единственное жильё которых признано аварийным.

Частным застройщиком ТОО «Уркер Восток» восстановлены два жилых дома. Из областного бюджета выделено 237,492 млн тенге на 64 квартиры, которыми в первую очередь будут обеспечены многодетные семьи из числа очередников.

Обеспечение жильём многодетных, неполных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, планируется через государственную программу «Бақытты отбасы» по линии АО «Жилcтройcбербанк Казахстана». Так, за прошлый год по программе «Бақытты отбасы» шесть семей из вышеуказанных категорий приобрели жильё на вторичном рынке.

С начала года отделом ЖКХ выдано семь направлений в ЖССБ для участия в программе «Бақытты отбасы» очередникам, состоящим в очереди СУСН. Также с начала текущего года три многодетные семьи были обеспечены жильём из коммунального жилищного фонда.

Для строительства индивидуальных жилых домов в Курчатове ведётся подготовка к проведению инженерных коммуникаций. В текущем году ввод жилья не планируется. Разработаны проектно-сметные документы на обеспечение водоснабжением, электроснабжением, канализацией. Строительство домов будет планироваться после реализации проектов водоснабжения и канализации.

За жилищной помощью в Курчатове с начала года обратилось 12 семей, общая сумма выплат составила 484,1 тыс. тенге. За единовременной социальной помощью в текущем году обратились 35 малообеспеченных семей, в том числе пять многодетных семей и три семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Общая сумма оказанной помощи составила 2 232,6 тыс. тенге.

Не остались без внимания и другие социально значимые темы. Например, здравоохранение. На сегодняшний день Курчатовская городская больница – единственное многопрофильное медицинское учреждение, обслуживающее население города. Больница оказывает как стационарную, так и стационарозамещающую помощь.

– В этом году проведена работа по улучшению качества медицинского обслуживания населения города, – рассказал Алексей Глазинский. – Городская больница укомплектована кадрами, повысилась оснащённость городской больницы новым медицинским оборудованием. В период пандемии Национальным ядерным центром было выделено 20 млн тенге для приобретения необходимых дорогостоящих аппаратов для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Также волонтёрами совместно с предпринимателями были приобретены кислородные концентраторы.

По городу отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу, не зарегистрировано смертности от злокачественных новообразований, материнской смертности. Однако зарегистрирован один случай младенческой смертности.

Проведена работа по обеспечению бесплатными лекарствами на сумму 28 101 941 тенге.

Флора Левина

Курчатов