ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Одно из важнейших направлений деятельности исполнительной власти региона – индустриальное развитие области.

Согласно данным, озвученным акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым на брифинге в Службе центральных коммуникаций, для создания экспортоориентированных производств в рамках Карты поддержки предпринимательства до 2025 года планируется реализовать 32 проекта с объёмом инвестиций 645 млрд тенге и созданием 10 тысяч новых рабочих мест.

В текущем году намечен ввод пяти объектов на 37,5 млрд тенге. Наиболее значимым проектом стало строительство завода по производству тепловыделяющих сборок для АЭС. Его производительность – 200 тонн урана в год, стоимость – 27,4 млрд тенге. Проект ориентирован на рынок Азии, в частности на Китай.

Завершается строительство горно-обогатительного комплекса на месторождении Карчигинское (5 млрд тенге) и завода по переработке известняка на участке Суыктыбастау (700 млн тенге).

В стадии реализации находится второй этап крупного проекта по увеличению объёмов переработки медной руды на Актогайском ГОКе – с 25 до 50 млн тонн в год. Стоимость – 396 млрд тенге.

Начинается строительство обогатительного комбината на рудном участке Қызыл қаин мощностью до 25 млн тонн руды в год. Продукция предприятия будет экспортироваться в Россию и КНР.

– Мы продолжаем уделять особое внимание инновационному развитию, – отметил аким области. – Создан первый в Казахстане опытно-промышленный участок по производству медицинских имплантатов для травматологии и ортопедии, не имеющий аналогов в стране. Образцы прошли проверку на совместимость с тканями человеческого организма. Имплантаты выигрывают не только по качеству, но и цене.

Ортопедические протезы благодаря низкой себестоимости сырья на 70 процентов дешевле зарубежных аналогов. На предприятиях области будет производиться 65 процентов из общего количества изделий.

Также разработаны технологии для изготовления сверхпроводящего провода, который применяется в медицинских томографах. По итогам испытаний в сертифицированной лаборатории японской компании, продукция рекомендована для применения в производстве магнитно-резонансных томографов.

Важным показателем эффективности реального сектора является малый и средний бизнес, который более чутко реагирует на рынок и обеспечивает занятость практически каждого третьего трудоспособного жителя области.

С начала года поступление платежей в бюджет от МСБ увеличилось на 121 процент (63 млрд тенге), объёмы инвестиций в основной капитал – на 126 процентов (241,3 млрд тенге). В рамках антикризисных механизмов 1657 субъектов бизнеса получили гос—

поддержку на 66 млрд тенге.

В Восточном Казахстане продолжается реализация проектов государственно-частного партнёрства и сотрудничество с международными финансовыми институтами.

По словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, в работе находится 250 проектов ГЧП и концессий на 162 млрд тенге. Из них заключено 187 договоров на 39 млрд тенге, на 1 ноября освоено около 21 млрд тенге.

Благодаря государственно-частному партнёрству размещены образовательные госзаказы в 104 детских садах, 24 колледжах, реализованы проекты по строительству и реконструкции шести детских садов, детского лагеря отдыха, внедрены системы «Сергек», электронного билетирования, прошла модернизация 46 школьных столовых и так далее.

С Европейским банком реконструкции и развития подписано 12 договоров на 75 млрд тенге. В настоящее время реализуются семь проектов на 31 млрд тенге: модернизация систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и уличного освещения городов Усть-Каменогорск, Семей и районных центров.

Завершён проект по строительству солнечной электростанции ТОО «Жангиз Солар»

(11 млрд тенге). Всего освоено 18 млрд тенге. В целом, в областном портфеле – 102 проекта на 302,5 млрд тенге.

Бахыт Сарсембаева