ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Брифинг

 Одно из важнейших направлений деятельности исполнительной власти региона – индустриальное развитие области. ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Согласно данным, озвученным акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым на брифинге в Службе центральных коммуникаций, для создания экспортоориентированных производств в рамках Карты поддержки предпринимательства до 2025 года планируется реализовать 32 проекта с объёмом инвестиций 645 млрд тенге и созданием 10 тысяч новых рабочих мест. 

В текущем году намечен ввод пяти объектов на 37,5 млрд тенге. Наиболее значимым проектом стало строительство завода по производству тепловыделяющих сборок для АЭС. Его производительность – 200 тонн урана в год, стоимость – 27,4 млрд тенге. Проект ориентирован на рынок Азии, в частности на Китай.  

Завершается строительство горно-обогатительного комплекса на месторождении Карчигинское (5 млрд тенге) и завода по переработке известняка на участке Суыктыбастау (700 млн тенге).  ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

В стадии реализации находится второй этап крупного проекта по увеличению объёмов переработки медной руды на Актогайском ГОКе – с 25 до 50 млн тонн в год. Стоимость – 396 млрд тенге.  

Начинается строительство обогатительного комбината на рудном участке Қызыл қаин мощностью до 25 млн тонн руды в год. Продукция предприятия будет экспортироваться в Россию и КНР.  

– Мы продолжаем уделять особое внимание инновационному развитию, – отметил аким области. – Создан первый в Казахстане опытно-промышленный участок по производству медицинских имплантатов для травматологии и ортопедии, не имеющий аналогов в стране. Образцы прошли проверку на совместимость с тканями человеческого организма. Имплантаты выигрывают не только по качеству, но и цене.  

Ортопедические протезы благодаря низкой себестоимости сырья на 70 процентов дешевле зарубежных аналогов. На предприятиях области будет производиться 65 процентов из общего количества изделий. ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Также разработаны технологии для изготовления сверхпроводящего провода, который применяется в медицинских томографах. По итогам испытаний в сертифицированной лаборатории японской компании, продукция рекомендована для применения в производстве магнитно-резонансных томографов. 

Важным показателем эффективности реального сектора является малый и средний бизнес, который более чутко реагирует на рынок и обеспечивает занятость практически каждого третьего трудоспособного жителя области. 

С начала года поступление платежей в бюджет от МСБ увеличилось на 121 процент (63 млрд тенге), объёмы инвестиций в основной капитал – на 126 процентов (241,3 млрд тенге). В рамках антикризисных механизмов 1657 субъектов бизнеса получили гос
поддержку на 66 млрд тенге.  

В Восточном Казахстане продолжается реализация проектов государственно-частного партнёрства и сотрудничество с международными финансовыми институтами. 

По словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, в работе находится 250 проектов ГЧП и концессий на 162 млрд тенге. Из них заключено 187 договоров на 39 млрд тенге, на 1 ноября освоено около  21 млрд тенге. 

Благодаря государственно-частному партнёрству размещены образовательные госзаказы в 104 детских садах, 24 колледжах, реализованы проекты по строительству и реконструкции шести детских садов, детского лагеря отдыха, внедрены системы «Сергек», электронного билетирования, прошла модернизация 46 школьных столовых и так далее.  ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

С Европейским банком реконструкции и развития подписано 12 договоров на 75 млрд тенге. В настоящее время реализуются семь проектов на 31 млрд тенге: модернизация систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и уличного освещения городов Усть-Каменогорск, Семей и районных центров. 

Завершён проект по строительству солнечной электростанции ТОО «Жангиз Солар» 
(11 млрд тенге). Всего освоено  18 млрд тенге. В целом, в областном портфеле – 102 проекта на 302,5 млрд тенге. 

Бахыт Сарсембаева  

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