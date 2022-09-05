Строгое администрирование

В областном Департаменте государственных доходов (ДГД) подвели итоги работы за первое полугодие текущего года по направлению таможенного администрирования.

О результатах на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила и. о. руководителя Управления тарифного регулирования ДГД по ВКО Мадина Аитова.

Как было отмечено, шесть месяцев текущего года департамент завершил с положительным сальдо. Прогнозное задание по поступлению таможенных платежей и налогов исполнено на 109,9 процента.

Так, в республиканский бюджет перечислено 28 227 млн тенге. Перевыполнение составило 2 535 млн тенге. Темп роста таможенных платежей и налогов к аналогичному периоду прошлого года – 123,2 процента.

– Таможенными постами ДГД по ВКО с января по июнь 2022 года оформлена 9 531 декларация на товары, – сообщила представитель областного ДГД. – Это на 3 390 больше, чем за аналогичный период 2021 года.

За обозначенный период на таможенных постах департамента проведено 734 таможенных досмотра. Выявлено 380 нарушений таможенного законодательства, возбуждено 118 административных дел. По ним дополнительно начислено 92,5 млн тенге таможенных платежей и налогов, взыскано штрафов на сумму 3,5 млн тенге.

Как отметила Мадина Аитова, ведомство также осуществляет контроль соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности запретов и ограничений, а также мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.

За шесть месяцев 2022 года общее количество условно выпущенных товаров составляет 1 779 наименований по 422 декларациям на товары, откорректировано 1 124 товара по 241 декларации. На данный момент находятся под контролем 655 товаров по 181 декларации. На основании обращений участников внешнеэкономической деятельности продлены сроки предоставления разрешительных документов по двум декларациям.

За этот период в отношении участников ВЭД за нарушение сроков предоставления разрешительных документов составлен 51 протокол и наложен штраф на общую сумму 1 562 130 тенге. За несоблюдение порядка применения запретов и ограничений составлено 13 административных протоколов по статье 545 КоАП РК. Сумма штрафа составила 836 199 тенге.

– Усилена работа по контролю соблюдения мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, – проинформировала Мадина Аитова. – В рамках этой деятельности приостановлен выпуск товаров по 14 декларациям.

Так, по шести из них с указанием торговых марок Hyundai, Toyota, Nissan, АвтоВАЗ, Samsung, Prada, Kia, HI-Q, SKF, JTEKT составлено пять административных материалов по статье 158 КоАП РК – незаконное использование чужого знака объекта интеллектуальной собственности. Судом № 2 Урджарского района наложен штраф на общую сумму 367 560 тенге с конфискацией товаров для их последующего уничтожения.

Ещё по одному – материалы переданы в Департамент экономических расследований по ВКО, по признакам, предусмотренным статьей 222 УК РК «Незаконное использование чужого товарного знака». Ущерб, причинённый правообладателю, составил 7 560 000 тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ерик Абитов