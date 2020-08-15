Скульптуры Маулена Смагулова

Всем известно, что глубинка рождает людей, одаренных в творчестве. Утверждение, что если природа дарит человеку талант, то делает это щедро, подтверждается этими сельскими самородками.

Герой этой публикации Маулен Смагулов родился в небольшом, затерянном среди степных просторов ауле Акчий. Там же пошёл в школу и окончил первый класс. Затем продолжил обучение в соседнем Каратогае, где и получил школьный аттестат. Дальше жизненный сценарий молодого паренька был таким же, как и у десятков его сверстников. После окончания школы призвали на двухгодичную срочную службу. Выполнив конституционный долг, вернулся в родное село и устроился работать в совхоз. Трудился разнорабочим, трактористом. Следующая ступень жизни – поступление на художественно-графический факультет тогдашнего Семипалатинского педагогического института имени Н. К. Крупской. Полученные в вузе знания помогали ему на протяжении всей дальнейшей жизни сеять в душах школьников знания о прекрасном.

В настоящее время Маулен Чериязданович работает преподавателем технологии художественного рисунка в Курчумской гимназии № 3. Имеет высшую категорию квалификации, является одним из лучших педагогов района. Впрочем, поводом рассказать об этом человеке стала не его деятельность на педагогическом поприще, а скульптуры, которые он на протяжении долгих лет бескорыстно дарит родному Курчумскому району.

Первую свою работу в качестве скульптора-любителя М. Смагулов сделал ещё в начале девяностых годов. Это бюст легендарной личности, фронтовика, героя Великой Отечественной войны Бауыржана Момышулы. Он установлен на площади Курчума. В те же годы был создан памятник жертвам голода в Казахстане в 1931–1932 годы. Установлена скульптура на месте общего захоронения людей, умерших от голода в селе Теректыбулак Курчумского района. Работа была сделана в рамках общественного движения по восстановлению истории народа по инициативе действовавшего в те годы районного общества «Қазақ тілі».

Следующее произведение сельского зодчего также установлено в селе Теректыбулак. Речь идет о бюсте легендарного батыра, защитника казахских земель от захватчиков Кокжал Барака. Место для памятника выбрано не случайно: в Теректыбулаке проживают прямые потомки батыра.

В 2008 году, по просьбе руководства района сельский художник совместно с несколькими другими соратниками берётся за серьёзную работу по созданию двух снежных барсов. Позже их установили на въезде в Курчум со стороны областного центра. Два барса стали одной из визитных карточек села, да и района в целом. Рядом с каждым из них появилось по каменной плите с текстом.

На одной из таких плит – обращение к путнику, которое призывает его при входе в населённый пункт очистить свои мысли от всего дурного, наполнить сознание добром, обрести долгожданный покой и отдых после трудного перехода.

– Считается, что барсы способны забирать всю плохую энергетику, – говорит Маулен Смагулов. – Поэтому неслучайно именно они установлены у ворот района.

Стоит отметить, что в минувшем году охраняющие покой местных жителей барсы были перенесены с западной на восточную сторону Курчума и расположились у новой огромной арки. Как и ранее, тексты на плитах призывают людей к очищению мыслей и намерений.

Кроме названных скульптур, М. Смагулов подарил району птицу Самрук, установленную на самом верху монумента «Қазақ елі». После сделал фигуры орла и двух жар-птиц, которые украсили двор Курчумской гимназии № 3, где он трудится.

– Как Вам удаётся, не имея собственной мастерской, специального оборудования, создавать свои работы? – задаю вопрос мастеру.

По словам собеседника, технология создания скульптур в сельской местности следующая. Первым делом из железной арматуры, деревянных элементов формируется каркас задуманной фигуры. Затем на каркас накладывается обыкновенная глина, придаются формы будущей скульптуры в натуральную величину. Когда форма окончательно просыхает, на неё вновь накладывается материал и делается слепок окончательного варианта. Он заполняется более прочным материалом и проходит процесс просушки, затвердевания. После этого слепок разрезается, и скульптура появляется на свет. После шлифовки и покраски она считается готовой.

Есть и другая грань таланта героя этой публикации. Он рисует картины на исторические темы, создает эскизы медалей, которые вручаются в районе во время различных торжеств и юбилейных дат. В их числе эскизы медалей, которые ежегодно вручаются лучшим выпускникам района за достижения в учёбе и спорте. Медаль «Почетный гражданин Курчумского района» также изготовлена по эскизу Маулена Смагулова. Но и это ещё не всё, в свободное время он вырезает фигурки из дерева. Затем дарит их друзьям и родным.

Как и всякий настоящий мастер, наш герой скромен и не любит рассказывать о себе. Не требует за своё служение Родине ни наград, ни благодарностей. Что тут сказать, кроме одного: на таких людях и держится наша земля.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район