Сколько поводов для радости!

В День Первого Президента в городах и районах ВКО открыли новые социальные объекты, вручили ключи счастливым новосёлам и обсудили достижения Казахстана за годы Независимости.

В Бескарагайском районе в знаменательный день открылся новый Дом молодёжи. Молодёжный ресурсный центр теперь станет местом поддержки инициатив.

В Тарбагатайском районе, в селе Ойшилик состоялось торжественное открытие сельского клуба, где в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» был проведён текущий ремонт, обновлены кровля и потолки, расширена сцена, полностью заменена система отопления, а снаружи сельский клуб обшили сайдингом. Праздничное настроение жителям села подарили творческие коллективы клуба. А в селе Байтогас открыли мини футбольное поле, создав условия для развития массового спорта.

В селе Карасу Жарминского района в рамках празднования Дня Первого Президента состоялось долгожданное для всех жителей событие – запуск нового водопровода. Его строительство было начато в декабре 2019 года. Спустя два года объект введён в эксплуатацию, и в каждый дом пришла чистая питьевая вода.

Фельдшерско-акушерский пункт открыл свои двери в селе Караагаш Аягозского района. Это стало возможным благодаря спонсорской поддержке, оказанной неравнодушными земляками.

В праздничный день 92 семьи, проживающие в Глубоковском, Тарбагатайском, Уланском, Аягозском районах, стали новосёлами. Для многих из них приобретение собственного жилья – первоочередная цель, и решить квартирный вопрос жителям помогают жилищные государственные программы. Возведённые в рамках региональной программы «Одноэтажный Восток» дома стали долгожданным подарком для многодетных и малообеспеченных семей.

– Спасибо за такой подарок! Нам очень нравится наш дом – светлый, просторный, тёплый. Дети уже делят комнаты. А мы планируем, как расставить мебель, – поделились обладатели нового жилья.

Во всех городах и районах Восточного Казахстана в праздничный день состоялись концерты, торжественные собрания, спортивные соревнования.

В Риддере прошёл городской турнир по гиревому спорту. Молодые спортсмены показали достойные результаты и были отмечены наградами. Также провели городской турнир по настольному теннису, а на сопке Матрёнин соколок прошло открытие сезона по зимним видам спорта.

Порадовала горожан и сельскохозяйственная ярмарка, где по доступным ценам можно было приобрести мясную, молочную и овощную продукцию.

В районе Алтай состоялось торжественное награждение жителей, внёсших значительный вклад в развитие района. Среди награждённых руководитель Детско-юношеской спортивной школы поселка Новая Бухтарма Берик Болатканов, который также является тренером по боксу. Он успешно применяет современную методику обучения, прививает учащимся любовь к спорту, воспитывает истинных патриотов своей страны. Благодарственные письма получили библиотекарь посёлка Октябрьский Гульнар Даутова, начальник производственной базы посёлка Прибрежный Георгий Ионин, заведующая детским садом «Сказка» Юлия Чередникова, преподаватель казахского языка и литературы Ново-Бухтарминской средней школы №2 Эльмира Мырзабаева.

Тематические мероприятия прошли в учебных заведениях и на предприятиях области.

Дарья Антон

Фото пресс-службы акимата Семея