СИМВОЛ ДОСТИЖЕНИЙ СУВЕРЕННОЙ СТРАНЫ

За 30 лет Независимости Казахстан стал успешным, получившим мировое признание государством. Главной гордостью нашей страны, городом амбициозных планов и воплощения инновационных идей по праву считается Нур-Султан. Сегодня казахстанцы отмечают день рождения любимой столицы.

Главный город страны, находящийся в самом сердце Евразии, по сравнению с многовековой историей других городов совсем молодой. Несмотря на это, он завораживает и удивляет. Нур-Султан стал олицетворением устремлений Казахстана в светлое будущее, символом процветания и стимулом развития страны. «Несмотря ни на что, мы одолели трудности и построили нашу столицу. Наша столица стала источником духа независимости, духа созидания и единства», – отмечает Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Стоит отметить, что судьба Елбасы неразрывно связана с главным городом страны – в далёком 1994 году Нурсултан Назарбаев выступил на пленарном заседании Верховного Совета РК с докладом «О переносе столицы РК». В этот день было принято решение перенести столицу из Алматы в Акмолу. Спустя три года задуманное воплотилось в жизнь. Это событие стало точкой отсчёта для создания образа главного города молодого государства.

В 1998 году Акмола была переименована в Астану, тогда же состоялась международная презентация новой столицы. Надо сказать, что это решение не было случайным, оно носило аргументированный характер. Первый Президент в своей книге «Эра Независимости» так описал это событие: «Помню, как в 1998 году по дороге из аэропорта я предложил назвать столицу Астана. Вечером в резиденции разговор продолжился. Аргументы за Астану я привёл весомые: слово имеет чётко фиксированный смысл, оно означает «столица»; во-вторых, оно не обременено какими бы то ни было негативными политическими или историческими интерпретациями; в-третьих, оно точно отражает функции города, благозвучно как на государственном, так и на других языках, и, наконец, оно может стать символом города во время презентации столицы, которая войдёт в мировой список главных городов государств уже с новым именем».

Успех решения Елбасы не заставил себя долго ждать. Уже через год Астана заявила о себе – добилась мирового признания, удостоившись награды ЮНЕСКО «Город мира». К слову, это звание присуждается тем городам, которые за короткое время существования добились высот в социально-экономической, политической и культурной сферах. Перенос также определил содержательную сторону новой столицы – она стала центром важных событий мирового масштаба, тем самым открыв новые горизонты развития страны в целом. Здесь прошли встречи Советов глав государств и правительств международных организаций – Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств, Евразийского экономического сообщества… Саммит ОБСЕ, который состоялся в 2010 году, позволил рассказать мировому сообществу о позиции нашего государства. Казахстан в качестве председателя ОБСЕ стал инициатором и проводником политики евразийской безопасности и сотрудничества.

Также столица Казахстана выступает в качестве столицы общемирового межконфессионального диалога. Здесь проходят Съезды лидеров мировых и традиционных религий, на которых решаются актуальные вопросы межрелигиозных и межконфессиональных отношений. Ведь Казахстан своим примером показал всему мировому сообществу, что сила страны в единстве, дружбе и согласии проживающих здесь народов.

Нельзя не упомянуть и Всемирную выставку EXPO-2017, которая стала признанием потенциала молодой столицы на мировой арене. Это в очередной раз доказательство того, что главный город страны стал не только символом процветающего Казахстана, но и гордостью. Как нельзя точно об этом сказал Елбасы: «Мы смогли использовать потенциал столицы для того, чтобы показать миру возможности нашей страны. Именно поэтому международное сообщество выбрало Казахстан местом проведения Всемирной выставки EXPO-2017. Этого бы не было, если бы не было Астаны. Такой чести удостаиваются далеко не все».

Ещё одним этапом в жизни города стало подписание 23 марта 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым Указа о переименовании столицы в честь Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, заслуги которого в становлении главного города страны и государства в целом сложно переоценить. У столицы появилось гордое имя – Нур-Султан. Вместе с этим начался новый этап развития Казахстана.

Сегодня Нур-Султан – символ динамичного развития, стабильности и процветания. Крупный современный мегаполис, завораживающий своей архитектурой и впечатляющий инновационными решениями. Столица, прошедшая колоссальный путь развития за годы Независимости и вобравшая в себя ценности прошлого и лучшие идеи современности, стала не просто центром государственной, общественной и культурной жизни страны, но и символом достижений суверенного Казахстана, достоянием нашего народа.

Александра Исаева

Коллаж Анны Ерёминой