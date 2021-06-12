Шуми, зелёный лес

В регионе приступили к комплексному озеленению территорий.

В рамках реализации Послания Президента РК по посадке двух миллиардов деревьев на землях государственного лесного фонда в регионе разработан Комплексный план воспроизводства лесов и лесоразведения.

Выполнение этого плана зависит от многих факторов. Одним из главных на сегодняшний день является своевременность финансирования всех мероприятий по воспроизводству, периодичность плодоношения древесных пород. Первые два года являются ключевыми, подготовительными, потому что основной объём посадок запланирован на 2023 год, но для этого необходимо собрать семена, вырастить посадочный материал и приобрести технику.

В ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Арман Есентаев сообщил, что планируется ежегодно увеличивать посадку леса и высадить за пять лет 15 тысяч гектаров. На эти цели будет затрачено 3,7 млрд тенге.

Посадку будут осуществлять 13 лесных хозяйств и лесопитомников, в том числе «Семей Орманы» и Катон-Карагайский национальный заповедник.

В текущем году коммунальными государственными учреждениями лесного хозяйства в рамках плана начаты мероприятия по посадке леса на площади 513 га. В настоящий момент работы выполнены на 97 процентов, высажено свыше 2,3 тысяч штук сеянцев.

Как сообщил заместитель руководителя Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО Талгат Рахимжанов, в «Семей орманы» планируется посадить около 121 млн деревьев, в основном хвойных пород, на общей площади 25,5 тысячи гектаров.

– Большую часть посадочного материала получаем от «Семей орманы», потому что это уникальный комплекс, такого больше нет в республике и странах СНГ. Здесь сотрудники выращивают сосну обыкновенную в закрытой корневой системе, – отметил Талгат Рахимжанов.

В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке будет посажено 790 тысяч штук сеянцев на площади 198 гектаров.

В настоящий момент весенние лесокультурные работы на территории лесопитомников завершены.

– Акцент сделан на воспроизводство, подготовку лесопригодной почвы, посадку, уход за высаженными сеянцами, саженцами. Такая работа нам предстоит. Поэтому будет произведён сбор 13 тысяч тонн семян тех видов и пород, которые произрастают на территории Восточного Казахстана, – сказал Арман Есентаев.

Дарья Антон

Фото из открытых источников