Штрихи судьбы яркой краской

«Ещё не волшебник, я только учусь», – с улыбкой отвечает начинающий художник из Усть-Каменогорска Ирина Дорошенко на восторженные отзывы о её картинах.

Если вы думаете, что в зрелом возрасте поздно что-то менять в своей жизни, то глубоко заблуждаетесь. Как говорила главная героиня фильма «Москва слезам не верит»: «В сорок лет жизнь только начинается…». Новый виток судьбы героини нашего повествования начался в… пятьдесят. Именно тогда Ирина впервые взяла в руки краски и кисть. Но обо всём по порядку…

Ирина была подвижным и любознательным ребёнком. Причём её интересы кардинально отличались друг от друга. Так, наряду с увлечением чтением она мечтала покорить небо – прыгнуть с парашютом.

Получив школьный аттестат, выбрала не свойственную для хрупкой девушки специальность – «Городское строительство». По профилю она проработала несколько лет в проектном институте.

– Когда началась перестройка, модной отраслью оказалась сфера торговли, – поделилась героиня повествования. – Решила попробовать свои силы, и, как оказалось впоследствии, это моё. Я чувствую себя здесь как рыба в воде.

Словно в подтверждение своих слов она рассказала несколько историй, связанных с профессиональной деятельностью. Как, например, за две недели ей удалось продать материал, который до этого месяцами лежал на складе, или о силе убеждения, которая подкупила даже мужа что-нибудь купить. Всего и не упомнишь.

Как признаётся женщина, проработав в сфере торговли около 30 лет, она и подумать не могла, что однажды не просто возьмёт в руки холст, краски и кисть, но и станет активным участником выставок и пленэров. Кстати, начинающий художник презентовала свои работы на двух выставках – «Симфония красок Восточного Казахстана в ретроспективе» и «Жизнь Абая в творчестве современных восточноказахстанских художников». К слову, в мир большого искусства её привела работа.

– Всё получилось спонтанно, – вспоминает художник. – Как-то в выходные собирала заявки на товары, записывала всё на альбомном листе. Настроение было хорошее, взяла у сына гуашь и нарисовала свой первый пейзаж. Кстати, он сих пор хранится как напоминание о новом повороте в судьбе.

Тогда Ирина и подумать не могла, как изменится её жизнь, наполнится яркими красками в прямом и переносном смысле. Творческий процесс настолько затянул, что от робких рисунков гуашью на альбомных листах она перешла к первым опытам акриловыми красками на холсте. Однако судьба готовила для начинающего художника ещё один сюрприз – знакомство с именитым художником Николаем Аштемой, который открыл для неё мир профессионального искусства. И здесь снова не обошлось без интересного случая…

– Коллега нашла на улице котёнка и отнесла его в питомник, – рассказала Ирина Дорошенко. – Через какое-то время она позвонила туда, чтобы узнать о его судьбе. В питомнике сказали, что его забрал очень хороший человек. Им оказался известный восточноказахстанский художник Николай Аштема.

Именно коллега подбросила Ирине идею поучиться живописи у мастера кисти. Около месяца женщина взвешивала все за и против, но, отбросив сомнения, она отправилась покорять новые вершины. Когда первый раз пришла к художнику, он посмотрел и сказал: «Будем пробовать». Так, Ирина Дорошенко до сих пор пробует… Правда, уже на профессиональном уровне. На её холстах буйным цветом расцвели розы, маки, ромашки, расплескались реки, белокрылый самолёт разрезает небо, задорные воробьи купаются в лужах, влюблённые пары считают звёзды… Есть в закромах у художника несколько свободных копий известных картин, портреты сына и, конечно же, своего учителя – Николая Аштемы. В каждой работе чувствуется жизненная энергия и неисчерпаемая любовь к прекрасному. Картины завораживают, кажется, становишься участником небольшой истории, написанной кистью.

Как признаётся героиня повествования, возможно, работ было бы гораздо больше, но творить удаётся лишь в свободное время, а оно наступает, когда «город» засыпает.

– Рисовать получается, когда меня никто не отвлекает, – подчеркнула она. – Это происходит, когда к моему сыну в гости приходят друзья или когда уложу его спать. Иногда просыпаюсь среди ночи и творю до утра на одном дыхании, а потом собираюсь на работу.

Как считает Ирина, время, проведённое за любимым занятием, не считается потерянным и не приносит усталости, наоборот, закончив писать очередной шедевр, она чувствует небывалый прилив сил и хорошего настроения. К слову, в планах у художника – порадовать своим творчеством восточноказахстанцев, открыв персональную выставку картин. Думается, если Ирина Дорошенко задумала, значит это обязательно сбудется.

Татьяна Кравченко

Фото из архива Ирины Дорошенко