Школа для юных полиглотов и математиков

В Усть-Каменогорске появится школа-интернат для одарённых детей. Постигать основы наук школьникам будут помогать преподаватели вузов не только Казахстана, но и зарубежных стран.

Новую школу в областном центре возведут на месте долгостроя машиностроительного колледжа в районе КШТ. Аким ВКО Даниал Ахметов лично осмотрел будущую строительную площадку.

Глава региона поручил завершить несколько долгостроев, которые «прописались» в Усть-Каменогорске по самым разным причинам. Эти пустующие, разрушающиеся здания как минимум не украшают современный развивающийся город. Но если приложить усилия, проявить фантазию и вложить средства с умом, все объекты можно ввести в строй, чтобы они сослужили жителям города хорошую службу на долгие годы.

Одним из первых проектов возвращения к жизни заброшенных долгостроев стало восстановление здания машиностроительного колледжа, которое несколько лет назад начинало возводить Министерство образования и науки РК. Задуманное так и не было осуществлено. С годами корпусы стали разрушаться, а территория почти в два гектара начала зарастать, превращаясь в стихийную свалку.

– Сейчас недострой передали на баланс области, и совсем скоро мы начнём здесь строительство школы на 900 мест для детей, одарённых в физике, математике, информатике и других точных науках, – рассказал Даниал Ахметов.

Территория позволяет построить дополнительные корпусы, организовать спортивную площадку, зону отдыха и даже небольшой парк. Как предполагают авторы проекта, занятия будут проводиться в трёх отдельных корпусах. Кроме того, уже есть готовое здание спортивного комплекса с бассейном, но многое разрушено, придётся всё восстанавливать и менять.

Отметим, школа для одарённых детей будет ещё и интернатом на 160 мест, где смогут жить в течение всего учебного года ребята из отдалённых районов Восточного Казахстана. Чтобы обеспечить юным талантам максимально комфортные условия, построят уютное общежитие. Ещё одно здание, по совету Даниала

Ахметова, запланировано для служебного жилья профессорско-преподавательского состава. Но если возникнет острая необходимость, эти одно- и двухкомнатные квартиры можно будет легко переоборудовать под дополнительный спальный корпус для учащихся.

– Сейчас строители проведут экспертизу всех сохранившихся сооружений на предмет их пригодности, то, что не подлежит восстановлению, безусловно, снесут, проект будет полностью безопасным, – подчеркнул глава региона.

Как отметил Даниал Ахметов, Управлению образования ВКО уже сейчас, на этапе планирования и строительства, необходимо тщательно продумать учебно-воспитательный процесс, составить учебные программы по предметам, запланировать всё необходимое учебно-методическое оборудование и литературу.

Кроме того, поскольку школа будет обеспечена интернатом, то и система оплаты труда педагогов и воспитателей в ней будет иной, чем в обычных общеобразовательных учреждениях области. Фонд заработной платы, по словам акима области, должен быть таким, чтобы привлекать к работе ведущих учёных и профессорско-преподавательский состав не только ведущих казахстанских вузов, но и университетов

зарубежья.

– К процессу обучения будем привлекать сильнейший профессорско-преподавательский состав. Учебное заведение будет полностью соответствовать проекту «Комфортная школа», инициированному Президентом

страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Кабинеты оборудуют по всем стандартам, будут большой спортзал, бассейн и столовая на 300 мест, – рассказал аким ВКО.

К знаниям и компетенциям учеников тоже предъявляются повышенные требования.

– В этой школе будут учиться дети с особым складом ума. Те, кто склонен к научно-исследовательской деятельности, одарён в области иностранных языков и точных наук, информационных технологий. Поэтому здесь должен быть прекрасный казахский язык, а также отличные русский и английский языки. Ребята будут углубленно изучать математику, физику, информатику и другие науки. Мы создадим условия, чтобы вырастить лучшую молодёжь нашей области и страны, – подчеркнул Даниал Ахметов.

В ближайшее время в динамично развивающемся районе КШТ в Усть-Каменогорске начнётся строительство новой школы на 600 мест по типовому проекту. В этом же районе есть ещё одно недостроенное здание детского сада. По поручению акима области специалисты исследуют долгострой, и если он пригоден для перестройки и дальнейшего использования, здание будет предложено одной из частных строительных компаний для возведения детского сада по механизму государственно-частного партнёрства.

Софья Соболевская