Щедра земля Зайсана

Труженики сельского хозяйства Зайсанского района, по всей видимости, научились противостоять сюрпризам и капризам природы. Вопреки неблагоприятным условиям нынешнего лета, выращен и убран неплохой урожай, заготовлен надёжный запас кормов для всего поголовья имеющегося скота.

В другое время всё это, наверное, не стало бы темой для обстоятельного разговора, но сегодня иной случай. И связан он с теми объективными обстоятельствами, что непосредственно складываются в регионе, стране и во всём мире. В первую очередь, с вопросами и проблемами надёжного продовольственного обеспечения населения. В немалой степени они зависят от состояния и перспектив развития полеводства и животноводства, возможностей самостоятельно производить и снабжать себя основными продуктами питания. Это хлеб, мясо, молочная продукция и все другие составляющие продовольственной корзины.

«Рудный Алтай» в предыдущих номерах подробно излагал ситуацию с повышением цен на социально значимые продукты. Одним из конкретных мер по противодействию инфляции является проведение ярмарок по реализации продукции сельского хозяйства в городах и районах. Они словно зеркало отражают потенциал, фактический уровень развития тех или иных районов Восточного Казахстана, а также скрытые резервы, требующие своего раскрытия. А они ещё имеются в разрезе районов области.

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

В нынешнем году есть масса позитивных новостей в Зайсанском районе. О них нам рассказали представители районного акимата в ходе проведения плановой ярмарки в областном центре. Напомним, это один из отдалённых приграничных районов ВКО, имеющий богатую историю и традиции. В последние годы прежде сугубо аграрный и животноводческий район всё больше и стремительнее обретает явные индустриально-промышленные очертания.

По официальным данным, в Зайсане уже реализуется третий этап газификации населённых пунктов. Буквально на днях к газовой магистрали подсоединено ещё 75 домов, и местные жители получили доступ к голубому топливу. Люди используют его на всевозможные бытовые нужды, по достоинству оценивая и на себе ощущая вот такие блага цивилизации, обеспечивающие комфорт и экологичность.

Как нам сказал заместитель акима Зайсанского района по вопросам сельского хозяйства Ринат Тауасаров, местная земля богата полезными ископаемыми. В аграрной сфере у неё есть свои плюсы и минусы, которые стараются сполна обратить себе на пользу сельские труженики. Подробнее об этом чуть позже, а пока коснёмся целого ряда важных нюансов, связанных с местными природными ресурсами.

Район имеет собственные пути решения топливных проблем, поскольку на своей территории добывает уголь для отопления производственных, социальных объектов и жилья. Теперь в линейке энергоносителей всё в большей мере применяется природный газ, постепенно заменяя в быту твёрдое топливо. Таким образом, зайсанские недра в определённом смысле становятся на службу человеку. И это уже далеко не единичный положительный пример. В конце нынешнего лета дан старт новому производству по выпуску минеральной воды и безалкогольных напитков. А это совершенно новая страница в истории и экономике и продолжительный, мультипликативный эффект проекта ещё необходимо будет осмыслить и воздать ему должное.

РЕЗЕРВЫ ЗЕМЛИ

Между тем, это только небольшая прелюдия к теме, которую мы хотели бы пунктирно очертить, оставляя на будущее возможность вновь и вновь возвращаться к ней. Потому как она является в положительном смысле просто неисчерпаемой как для действующих лиц, так и авторов. Касается она, в отличие от добываемых энергоносителей, так называемых, возобновляемых ресурсов, производимых или выращиваемых непосредственно на зайсанской земле.

Осенью прошлого года и нынешней весной мы не раз беседовали с профильными специалистами районного акимата, главами и работниками крестьянских хозяйств Зайсанского района. Прошлогодняя засуха и последствия пандемии не могли не сказаться на результатах работы в аграрном секторе. Тем более, что местные почвы не отличаются высоким балл-бонитетом, относятся скорее по своему составу к тем угодьям, на которых заниматься земледелием довольно рискованно. Учитывая ещё жаркий климат, дефицит влаги, обилие солнца на юге области. Для местных аграриев всё это не повод опускать руки, более того, шанс найти достойный ответ на своеобразный вызов.

– Крестьянские хозяйства сумели по итогам прошлого года сделать необходимые выводы и выработать новые подходы к работе в полеводстве, – говорит заместитель акима Зайсанского района Ринат Тауасаров. – В целом, в 2020 году аграрии поработали неплохо. Важнее было, что они верили в свои силы, в родную землю, возможность получать гарантированные урожаи при самых сложных условиях. Большую роль сыграла поддержка со стороны акимата района в плане увеличение посевных гектаров, обновления оросительных каналов, активного внедрения новых сортов и культур, передовых технологий, техники.

По официальным данным, прирост площадей, занятых сельскохозяйственными культурами, в текущем году составил более семи процентов. Всего посевной клин с 16 600 га в районе увеличился до 19 584 гектаров. Причём, по словам заместителя акима района, уделяется серьёзное внимание производству кормов, посеву многолетних трав, технических культур. Поскольку без стабильной кормовой базы трудно рассчитывать на успех в животноводстве. К тому же фермеры проявляют большой интерес к развитию мясного направления, есть проекты создания откормочных площадок, некоторые из них уже в стадии реализации. В то же время завозить корма или готовую продукцию в виде мяса со стороны с точки зрения логистики экономически невыгодно и неразумно в хозяйском, жизненном плане.

С ПОЛЬЗОЙ ДЕЛА

Энергия и тепло солнца в Зайсанском районе идут на пользу, к примеру, винограду. Местные таланты могут на своей земле вырастить и такую экзотическую культуру для Восточного Казахстана. Предприимчивость и природная смекалка соотечественников дала начало новому вектору в аграрной отрасли. Он направлен на выращивание культур, отличающихся особой устойчивостью к засухе. В их числе популярное просо, имеющее мощную корневую систему, способную извлекать влагу для роста из большой глубины.

Как нам сообщил при встрече руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Зайсанского района Сабыр Андырбаев, средняя урожайность зерновых культур составила 17,4 центнера с гектара. Однако есть в районе хозяйства, которые получили в полтора или два раза больше. Зимой выпало много снега, талые, вешние воды удалось аграриям собрать в водоёмах, гидросистеме и использовать на полях с максимальной эффективностью.

Мы уже сообщали, что продукция из проса имеет в приграничном районе реальный экспортный потенциал. В сельском хозяйстве региона законодателями мод являются зайсанские земледельцы. Самой свежей новостью будут планы просоводов по строительству нового цеха для переработки и расширения выпуска экспортного товара. В этой связи определена дислокация нового предприятия, а также решаются многие другие организационные вопросы.

МЯСНАЯ ТЕМА

Что касается поголовья животных, заместитель акима района отметил, что в Зайсанском районе на сегодняшний день насчитывается более 86 тысяч голов крупнорогатого скота, 36 тысяч лошадей, 90 тысяч овец и коз. С каждым годом их численность растёт в крестьянских, фермерских хозяйствах, на личном подворье местного населения.

– Племенной скот высокой продуктивности завозят в район из других регионов, соседних стран, – рассказывает Ринат Тауасаров. – Есть в районе известные крестьянские хозяйства, руководители которых инициировали проекты крупных откормочных площадок для животных.

Необходимо добавить, что предприниматели сегодня стараются изо всех сил не отставать от жизни, создавать предприятия в соответствии с новыми стандартами. Нам, к примеру, приходилось своими глазами увидеть хозяйство в самом сердце Шиликтинской долины по выращиванию крупнорогатого скота зарубежной селекции, породистых лошадей и овец. Характерно, что хозяйственные и жилые постройки продуманы до мелочей, возведены по новым проектам и с применением современных материалов. Там предусмотрены все условия для труда, отдыха. Ферма, дом, баня, бытовые помещения оснащены необходимой техникой, есть электричество, вода, все удобства. Энергию дополнительно вырабатывают солнечные батареи, есть телефонная связь, работают холодильник, телевизор, все иные электроприборы. Одним словом, работай – не хочу. Многие процессы механизированы, ручного труда мало.

Другие стандарты жизни и труда в некоторой степени стирают грани между городом и самым отдалённым селом. При наличии соответствующей оплаты труда, возможно, со временем исчезнет разница – где жить и где работать.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива

Зайсанский район