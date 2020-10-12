Шесть волшебных точек 

Чем спецбиблиотека для людей с ограничениями по зрению отличается от обычной? Давайте вместе совершим небольшой экскурс в этот удивительный мир шести волшебных точек Брайля.

В этой библиотеке особенный читатель найдёт книги в разных форматах: озвученная, рельефно-точечного шрифта, тактильная. Ведь люди приходят с надеждой открыть для себя новый мир, постичь что-то прекрасное, забыть дневную суету.

– Для некоторых незрячих прийти в библиотеку впервые подобно подвигу, – говорит библиотекарь Ольга Китаева. – Постепенно, не сразу, открывая для себя всё новые возможности приобщения к миру, становясь увереннее, человек начинает чувствовать себя полноценным гражданином. А сколько в спецбиблиотеке постоянных читателей, которые уже прочли практически все издания и с нетерпением ожидают каждую новинку! Библиотека комплектует свой фонд из разных источников. Но есть у неё возможность выпуска литературы собственными силами.

ТИФЛОКОМПЛЕКС

В этом отношении тифлокомплекс – одно из важнейших звеньев пополнения книжного фонда. Восточно-Казахстанская специальная библиотека открыта и доступна. Её абонементы, читальный зал, тифлопространство – зал, где особенные читатели могут играть в настольные игры, репетировать концертные номера, просто общаться. Главное – здесь работают специалисты, владеющие навыками общения с читателями с особыми потребностями.

На отдельном счету узкий специалист – библиотекарь тифлокомплекса. Какими же особенными навыками он должен обладать? В первую очередь владеть шрифтом Брайля – писать и читать.

– Существует специальная компьютерная программа перевода обычного текста на язык Брайля, – говорит Ольга Китаева. – В принципе, чисто технически любой библиотекарь может перевести текст на язык Брайля и распечатать его. Однако отследить, чтобы все страницы шли в определённой последовательности, чтобы не было сбоев в тексте, может только человек, умеющий читать рельефно-точечный текст, причём на казахском и русском языках. В нашей библиотеке есть такой уникальный специалист, владеющий всеми канонами создания такого издания.

Тифлокомплекс словно живой организм. Его возможности велики. Выпуск книг, брошюр, памяток, листовок, открыток, детских книжек. Причём не только текстов, но и иллюстраций с выпуклым рельефом.

– Тексты печатаются на казахском и русском языках, – добавила моя собеседница. – Это даёт возможность читателям знакомиться с казахстанскими авторами и их произведениями. Здесь же книги переплетаются, брошюруются и становятся полноценными приспособлениями для чтения в специальном формате.

ФОНД КНИГ

Фонд книг, выпущенных на тифлокомплексе, постоянно пополняется. Так, только в текущем году выпущены 24 экземпляра книги Мухтара Ауэзова «Путь Абая» на казахском языке (рельефно-точечным шрифтом). Это было приурочено к 175-летию классика Великой степи.

Вышли в свет книга краеведа, архивиста, писателя Алдияра Аубакирова «Красная корова» и творение казахстанского писателя Николая Верёвочкина «Зуб мамонта». Подготовлены к печати сборники стихов местных поэтов, например «Красивая цифра», а также по просьбе педагогов школы № 19, в которой обучаются незрячие и слабовидящие ребята, выпущены и подарены книги для детского чтения. И это не всё! В чём ещё уникальность тифлокомплекса? Это выпуск краеведческой литературы, её тиражирование.

– Если книга о родном крае издаётся небольшим тиражом, и в библиотеке она одна плоскопечатная, то возможности тифлокомплекса позволяют перевести её на язык Брайля и распечатать, превратить в доступную для особенного читателя, – говорит Ольга Китаева. – Приведу один пример. Человек не имел проблем со зрением, учился, ходил по улицам города, работал – словом, жил, как и все, обыденной жизнью. И вдруг несчастье – потерял зрение. Он вначале приспосабливается к быту, расширяя свои познания, по-новому знакомясь с окружающим миром. Постепенно его воспоминания о том, как что-то выглядело в прежней жизни, стираются, забываются. И вот появилась книга о его родном городе, которую он может прочитать с помощью этих волшебных шести точек – шрифта Брайля. Так в памяти оживают картины прошлого, связанные с какими-то событиями. А это эмоции, это возможность прикоснуться к реальности!

НА ПЕРСПЕКТИВУ

Умение библиотекаря найти и предложить такую книгу дорогого стоит.

А сделать жизнь незрячего человека с помощью книги более яркой – это и есть главная миссия спецбиблиотеки.

– Тифлокомплекс в библиотеке – это необходимая техника, – подчеркнула

О. Китаева. – По республике не много книгохранилищ, где есть такое оборудование. В наших планах – открытие студии звукозаписи. Это даст возможность выпускать озвученные книги для незрячих читателей, которые в силу разных обстоятельств не владеют шрифтом Брайля. Мы приобретаем озвученные книги, но на казахском языке их недостаточно.

А произведения местных писателей вообще отсутствуют. В силах библиотекарей создавать озвученные книги, и они выпускают их. Наличие студии звукозаписи позволит справляться с этим более качественно.

Овладев компьютером, библиотекарь быстро осваивает другие технические новшества и эффективно использует их в работе.

– Наши читатели, особенно постоянные, с нетерпением ожидают выхода каждой новинки, – говорит Ольга Китаева. – И всё, что мы делаем, – это для людей. Двери библиотеки всегда открыты.

Ева Ким