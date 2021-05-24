Шаг во взрослую жизнь

В Усть-Каменогорске открылся общественный фонд «Защита прав детей-сирот ВКО».

Фонд будет заниматься комплексной поддержкой детей-сирот и выпускников детских домов. Здесь им окажут содействие в трудоустройстве, юридическую, социальную, психологическую помощь. Кроме того, предусмотрено сопровождение в реализации социальных проектов.

В торжественной церемонии открытия участвовал аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. Вместе с руководителем общественного фонда «Защита прав детей-сирот ВКО» Александрой Талхиговой градоначальник перерезал традиционную ленточку.

– Это очень важный социальный проект. Мы с Александрой Талхиговой почти год обсуждали этот вопрос, – сказал Жаксылык Омар. – Она пришла к нам с таким предложением, и мы сразу его поддержали. К сожалению, у нас очень много детей-сирот, которые после выпуска из детского дома ищут жильё, работу. Теперь им есть куда обратиться. Фонд будет работать на благо таких ребят.

При поддержке городского акимата было найдено помещение и обеспечено финансирование. Фонд оснащён офисной техникой и необходимыми для работы канцелярскими товарами.

– Со своей стороны обещаем поддерживать работу фонда и в дальнейшем, – подчеркнул аким Усть-Каменогорска.

Нужно сказать, что руководитель фонда Александра Талхигова знает актуальные проблемы детей-сирот изнутри. Ведь она и сама является выпускницей детского дома.

– Мысль о создании общественного фонда пришла, когда мои друзья, одноклассники начали обращаться ко мне со своими проблемами. С этого всё началось, – поделилась Александра.

Сейчас в фонде при поддержке Центра занятости населения акимата города Усть-Каменогорска трудоустроены пять сотрудников, все они выпускники детских домов. С момента регистрации организацией уже обработано 14 обращений от лиц из числа детей-сирот.

Офис общественного фонда «Защита прав детей-сирот ВКО» находится по адресу: улица Тургенева, 30.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников