Шаг к осознанной ответственности

В Восточно-Казахстанской области 25 июля текущего года изберут акимов в 77 сельских округах посредством прямых выборов.

С 26 июня в регионе началась процедура выдвижения кандидатов в акимы городов районного значения, сел, посёлков, сельских округов. В территориальные избирательные комиссии поступили документы от 238 кандидатов. Большинство из них, или 63 процента, – самовыдвиженцы, 37 процентов кандидатов представлены от политических партий.

По 13 кандидатов выдвинуто в сельских округах Семея, в Зайсанском и Тарбагатайском районах, по 21 – в Аягозском и Уланском районах, по 18 – в Глубоковском районе и районе Алтай, 15 – в Шемонаихинском районе, по 16 – в Абайском и Катон-Карагайском районах, 12 – в Курчумском, 34 – в Урджарском районе, десять – в Жарминском, девять – в Кокпектинском районе, шесть – в Бескарагайском, три – в Бородулихинском.

90 процентов выдвинутых кандидатов прошли процедуру установления соответствия требованиям законодательства. В настоящее время доверенными лицами кандидатов проводится процедура сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов. Территориальными избирательными комиссиями проводится проверка достоверности подписей с привлечением работников паспортных служб и оформлением соответствующих протоколов.

В настоящее время зарегистрировано 227 кандидатов в акимы городов районного значения, сел, посёлков, сельских округов.

Своим экспертным мнением по поводу первых прямых выборов сельских акимов поделился председатель ОЮЛ «Гражданский альянс ВКО» Олег Чернышов. Он считает, что институт прямых выборов сельских акимов станет новым этапом общественно-политической модернизации государства и даст возможность в дальнейшем вовлечь в общественные процессы как можно больше жителей Казахстана.

– Казахстанцы привыкли к тому, что акимы назначаются. Но 25 июля жители сельских округов смогут сделать свой самостоятельный выбор. Акимы будут избираться именно теми, с кем им жить, с кем им вместе строить жизнь в селе. Будущее сельского округа, посёлка будет зависеть от того, кого выберут люди, – подчеркнул Олег Владимирович.

Во всём мире прямые выборы считаются основой самоуправления. Примечательно, что и в Восточном Казахстане в сфере самоуправления есть огромный опыт. Как рассказал Олег Чернышов, еще в 2000-х годах проводились выборные конференции и выстраивалась система местного самоуправления. Сегодня в Усть-Каменогорске есть 10 комитетов местного самоуправления, которые избирались посредством выборов. Теперь эти процедуры мультиплицировались на всю область.

В Закон «О выборах в Республике Казахстан» были внесены важные изменения. В бюллетенях появится графа «против всех». По словам Олега Чернышова, это необходимо для того, чтобы граждане имели полную свободу выбора.

– По данному нововведению можно будет оценить общественно-политическую ситуацию в каждом сельском округе, отследить, как люди будут реагировать на тех кандидатов, из которых они будут выбирать. Очень важный момент выборов – человек, который желает стать сельским акимом, может предложить свою кандидатуру, представив в свою поддержку подписи по количеству не менее одного процента от общего числа избирателей, – отметил председатель «Гражданского Альянса ВКО».

Выдвигать своих кандидатов имеют право и политические партии, которые согласно своим политическим мировоззрениям будут предлагать своих лучших представителей. Также не останется без внимания и роль районного акима, который может предложить своих кандидатов на должность акима сельского округа.

По словам Олега Чернышова, выборы дадут огромную возможность проследить политическую ситуацию изнутри в сельском округе. Резюмируя, он подчеркнул, что процедура выборов даёт возможность понимать, что такое демократия, демократический мир, придаёт импульс в создании активного гражданского общества.

Дарья Антон

Фото из открытых источников