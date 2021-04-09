Съезд с кольцевой

В средствах массовой информации и социальных сетях население и гражданское общество активно поднимают проблемный вопрос об автобусном парке города Семея.

Учитывая большой общественный резонанс, представители акимата Восточно-Казахстанской области разъяснили сложившуюся ситуацию. В специальном брифинге приняли участие первый заместитель акима ВКО Алмасхан Сматлаев, аким Семея Нурымбет Сактаганов и экс-глава Семея Ермак Салимов.

В 2019 году после многолетних жалоб и нареканий со стороны жителей Семея на качество пассажирских перевозок и состояние городских автобусов было принято решение об обновлении подвижного состава через АО «БРК-Лизинг». Для получения льготного лизинга было создано совместное предприятие ТОО «SEMEY BUS» с долей государства 49 процентов и частного партнёра – 51 процент в лице ТОО «Автобусный парк Семей». В лизинг приобрели 170 автобусов на 4,2 млрд тенге. Чтобы снизить нагрузку на бизнес, акимат области выделил 633 млн тенге на софинансирование проекта. Тем самым сумма лизинга уменьшилась до 3,5 млрд тенге.

До приобретения новых автобусов, согласно статистическим данным, частные перевозчики Семея показывали пассажиропоток не более 17 млн человек в год. После проведённого анализа специалистами Научно-исследовательского института транспорта и коммуникаций Алматы стало известно, что реальный годовой пассажиропоток составляет 57 млн человек. Этот фактор стал одним из основных аргументов в принятии решения о реализации проекта через лизинг, ведь по расчётам проект экономически рентабелен. Для поддержки бизнеса акимат города Семея всё же взял обязательства по субсидированию социально значимых маршрутов в случае их низкой рентабельности.

Однако сегодня предприятие ТОО «SEMEY BUS» пришло к критической ситуации. Основная причина этого, по словам Алмасхана Сматлаева, – неэффективный менеджмент.

Работникам предприятия регулярно задерживают заработную плату, не производятся пенсионные и социальные отчисления. Так, сумма долга составила 168,5 млн тенге. По этой причине работники дважды устраивали забастовки. Тогда в результате вмешательства акимата задолженность была погашена и напряжённость снята.

Кроме того, предприятие не исполняет налоговые обязательства в бюджет. Долг составляет 316 млн тенге. Сейчас ведутся судебные разбирательства, и в случае удовлетворения иска, возможен арест счёта компании, деятельность перевозчика может быть парализована.

Алмасхан Сматлаев особо подчеркнул ещё один факт – с момента получения лизинга ТОО «SEMEY BUS» не выполняет договорные обязательства по кредиту. Предприятию уже была предоставлена отсрочка по платежам. Однако долг не погашался и на сегодняшний день увеличился до 1,1 млрд тенге. С момента просрочки по кредиту «БРК-Лизинг» неоднократно уведомляло компанию о необходимости погашения задолженности по лизингу и возможном досрочном расторжении договора с изъятием предметов лизинга. Если же это произойдет, деятельность ТОО «SEMEY BUS» будет остановлена.

Помимо этого, у предприятия имеются долги перед коммунальными и частными организациями в сумме 347 млн тенге. Таким образом, по состоянию на 25 марта, общая задолженность компании составила около 2 млрд тенге.

– Даже без учёта задолженности по лизингу, предприятие допустило кредиторскую задолженность по заработной плате, налоговым и иным платежам на 830 млн тенге. Из всех автоперевозчиков области такая финансовая ситуация сложилась только в ТОО «SEMEY BUS». Поэтому был проведён аудит финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Выявлен целый ряд недочётов, – отметил первый заместитель акима ВКО.

Выяснилось, что, имея достаточный подвижной состав по осуществлению перевозок по маршрутам, производилась аренда автобусов особо большого класса у своего же автобусного парка. Также, несмотря на имеющуюся задолженность, предприятие тратило средства на аренду легкового автомобиля бизнес-класса, приобретение мебели и оборудования. При отрицательной динамике развития организации производились стимулирующие выплаты.

К перевозкам на маршрутах компания приступила в сентябре 2019 года, а обращение для выделения первой субсидии направлено в марте 2020 года.

– Общая сумма проекта составила 4,2 млрд тенге, а с учётом софинансирования акимата – 3,5 млрд тенге. Компания же потребовала господдержку в виде субсидии на 3,5 млрд тенге ежегодно, вдобавок повышение тарифа. То есть только за один год они потребовали столько денег, сколько стоит весь проект, – подчеркнул Алмасхан Сматлаев.

Кроме того, 10 февраля 2021 года предприятие снова попросило 3,5 млрд тенге, а уже 21 февраля – 773 млн тенге. После чего в марте компания вновь попросила субсидии в размере 7,4 млрд тенге на два года, что в два раза превышает сумму лизинга.

При этом, как отмечают представители акимата, у перевозчика не было и до сих пор нет чёткой аргументации запрашиваемых сумм и соответствующих обоснований. Непонятно и то, почему всего за несколько дней суммы так значительно меняются. Таким образом, с марта 2020 года от предприятия не внесено ни одной заявки с окончательными обоснованными расчётами в соответствии с Правилами субсидирования.

Несмотря на это, из областного бюджета в 2020 году выделено 140 млн тенге Семею для покрытия убытков перевозчиков, связанных с льготным проездом детей из малообеспеченных и многодетных семей. Однако из этой суммы освоено лишь 5,9 млн тенге, тогда как остальные деньги возвращены в бюджет области.

– В бюджете текущего года на данные цели предусмотрено уже более 500 млн тенге. Но на сегодняшний день перевозчиками освоено лишь 14 млн тенге. 500 млн тенге – это немалые средства, которые можно направить на решение важных социальных вопросов города. А перевозчик попросту не может освоить средства, выделяемые государством, – сказал Алмасхан Сматлаев.

Между тем из купленных 170 новых автобусов через полгода около 30 находились в технически неисправном состоянии и простаивали, а на сегодняшний день – уже порядка 70 автобусов.

В акимате области заверили, что принимаются все необходимые меры, чтобы город не остался без транспортного сообщения. Ведутся переговоры с АО «БРК-Лизинг», которое пока идёт навстречу. Для того чтобы выделить субсидии, проводится юридический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и нормативно-правовых актов, ведь всё должно соответствовать требованиям бюджетного законодательства.

– Будет проведена внеочередная сессия маслихата города Семея, где рассмотрят вопрос о выделении 500 млн тенге предприятию. Дальше этот вопрос будет рассматриваться на республиканском уровне, – отметил аким Семея Нурымбет Сактаганов. – Надеюсь, перевозчики получат необходимое субсидирование на основании их заявок. Но, к сожалению, на сегодняшний день ни одной обоснованной заявки пока не поступило. Мы будем работать над этим вопросом. В любом случае, никаких остановок транспортного сообщения не будет. Все социально значимые маршруты будут осуществляться в штатном режиме.

Дарья Антон

Фото из архива редакции