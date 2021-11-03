Сельские хлопоты накануне зимы

Колоритное село Волчанка и посёлок Усть-Таловка в Шемонаихинском районе расположены по разным берегам вдоль течения известной полноводной реки Убы. Каждое из них имеет своё особое лицо и образ, а также многие другие различия, но перед грядущим зимним сезоном местное население занято почти одними и теми же осенними хлопотами.

«Рудный Алтай» продолжает информировать о том, как завершается в районе нынешний сельскохозяйственный сезон. Во время недавней встречи с акимами двух сельских округов Ботагоз Сикпаевой и Антонидой Боровиковой разговор коснулся самых насущных забот и вопросов, волнующих сельских жителей. Хотя Волчанка и Усть-Таловка заметно отличаются структурой экономики друг от друга – в первом развито сельское хозяйство, а во втором превалирует горнодобывающая промышленность, аграрный сектор для них характерен в обоих случаях.

Текущий сезон в Волчанском сельском округе для местных крестьянских хозяйств практически окончен, на завершающей стадии ведётся уборка подсолнечника. По информации акима Ботагоз Сикпаевой, на территории округа успешно работают крупные сельхозформирования, которые активно участвуют в социальной жизни. Среди них хозяйство, возглавляемое Айткеном Шурмановым, которое в День пожилых людей подготовило для представителей старшего поколения подарочные наборы. Это знаки внимания и уважения, конкретной помощи людям.

В других населённых пунктах опорные хозяйства не сидят сложа руки, тоже помогают своим землякам. Здесь зимы долгие и многоснежные, что стоит только расчистка зимних дорог, помощь социальным объектам, школам. На селе всегда на первом месте взаимная выручка, поддержка. Жизнь на лоне живописной природы полна трудностей, но её суровость и одновременно своеобразная красота вселяют в души местных жителей чувство гордости за свой край.

– В нашем регионе есть много очень красивых мест, взять хотя бы окрестности областного центра, Сибинские озёра в Уланском районе, – говорит Ботагоз Сикпаева, – но в Волчанке или других сёлах округа свои прелести и неповторимая аура. Местные жители умеют как трудиться, так и хорошо отдыхать, ценить свою малую родину.

Бытовая сторона жизни на селе проста и прозаична. В зиму нужно войти с надёжным запасом дров, продуктов и овощей, различных кормов для домашнего скота и птицы. Казалось бы, дело это сугубо личное, но одновременно и общее. О подобной практике социального партнёрства рассказала аким большого горняцкого посёлка Усть-Таловка Антонида Боровикова.

– В состав нашего округа входит четыре села, в которых тоже есть крестьянские хозяйства, – говорит она. – Нынче сезон для них сложился хорошо, несмотря на все сюрпризы погоды.

По информации акима, труженики округа вырастили и убрали неплохой урожай. В последнюю очередь из-за поздних сроков созревания обычно убирается подсолнечник. Об окончательных точных результатах пока говорить рано, статистика будет подбиваться позже. Однако можно смело утверждать, что урожайность масличной культуры оправдала надежды земледельцев. Отдача с гектара составила более двадцати центнеров с одного гектара земельных угодий.

В этом округе широко известны своими успехами и добрыми делами крестьянские хозяйства, возглавляемые Берикболом Абековым, Виктором Шенгальц и другими их коллегами. На них могут всегда и во всём положиться как односельчане в своих населённых пунктах, так и жители, руководство района, когда нужно принять участие в самых различных общественных значимых мероприятиях.

На ярмарку выходного дня, проводимую в областном центре по установленному графику, местные фермерские и крестьянские хозяйства по традиции привозят свежее мясо крупного рогатого скота. Это один из основных продуктов потребительской корзины наших земляков, пользующийся постоянным спросом на рынках и в магазинах области. Так, мясную продукцию Шемонаихинского района уже давно распробовали покупатели не только в Усть-Каменогорске, но и в Семее. Поэтому всегда есть выбор, куда поставлять качественное мясо собственного производства. Благо, что логистика способствует тому, удобное местоположение у района между этими двумя объёмными рынками сбыта.

Не хлебом единым жив человек. Золотая осень кроме всего является источником творческого вдохновения. Что касается Усть-Таловки, там сильна школа мастеров кисти, а Шемонаиха является родиной знаменитых прозаиков из прошлого. Современным авторам, творческим людям есть кем гордиться, а также у них имеется шанс оставить свой след в истории родного края, продолжая давние традиции.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников

Шемонаихинский район