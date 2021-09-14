Угля в достатке

В Зайсанском районе началась заготовка твёрдого топлива на угольном месторождении.

В рамках подготовки к отопительному сезону по поручению акима района Серика Зайнулдина и. о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района Аян Сегизбаев посетил угольное месторождение «Аккойн». Это разрез единственного в районе угледобывающего предприятия «Сайхан». Представитель районного акимата ознакомился с производством угля для населения.

– Подготовка к предстоящему зимнему отопительному сезону уже началась и идёт полным ходом, – сообщил он.

По словам Аяна Сегизбаева, на месторождении «Аккойн» в настоящее время работают три экскаватора и более десяти единиц большегрузной автотехники. В первую очередь планируется обеспечить углём социальные объекты. Также активно ведутся работы по вывозу угля для населения Зайсанского района.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район