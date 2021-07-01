Сельчане сами выберут акима

В Курчумском районе жители четырёх из существующих 12 сельских округов смогут самостоятельно, путём прямых выборов, выбрать своего акима.

Сельский аким находится в ряду чиновников вертикальной власти ближе всех к населению, и от него зависит многое в решении вопросов обустройства местной жизни. Прежде нового акима определяли косвенным выборным правом населения, через голосование депутатов районного маслихата. Напомним, в мае текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан». Согласно этому документу в стране пройдут первые прямые выборы акимов городов районного значения, сёл, посёлков, сельских округов. Утверждённая дата проведения выборов – 25 июля.

Согласно Закону «О выборах в Республике Казахстан» выдвинуть претендента на должность акима сельского округа, посёлка может политическая партия либо общественное объединение. Граждане страны имеют право на самовыдвижение. В случае если в списке меньше двух кандидатов (только один), своего кандидата может выдвинуть районный акимат. В перечне квалификационных требований, которым должны соответствовать выдвиженцы, – наличие казахстанского гражданства, возраст не менее 25 лет, высшее образование, не менее двух лет опыта работы на руководящих должностях, отсутствие судимости, фактов допущения коррупционных проявлений и др.

Кроме всего, кандидат обязан в свою поддержку представить избирательной комиссии подписи не менее одного процента населения сельокруга, в котором он баллотируется. В общем, всё не так просто. Стать акимом сможет далеко не каждый гражданин, вынашивающий такие амбиции. Процесс выдвижения кандидатов стартовал 26 июня и продлится до 9 июля включительно. На предвыборную агитацию кандидатов выделяется десять дней. В предшествующий выборам день, 24 июля, вся агитация заканчивается, наступает «день тишины».

Стоит сказать, что интерес к предстоящим выборам акимов четырёх сельских округов района у населения имеется. Об этом можно судить по обращениям, звонкам в территориальную избирательную комиссию, должностным лицам райакимата с просьбой разъяснить, как выдвинуть свою кандидатуру.

В настоящее время действующими акимами двенадцати сельских округов являются представители самых разных профессий. Есть среди них бывшие учителя, директора школ, отставные полицейские, предприниматель и другие. Кого предпочтут видеть своим акимом жители четырёх сельских округов, станет ясно после 25 июля.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район