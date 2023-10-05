Секрет увлекательных уроков

Ученики Маякской средней школы стараются никогда не опаздывать на уроки химии и биологии. Ребята знают, что любое занятие под руководством учителя Алмагуль Абеновой – это необычное и увлекательное путешествие в мир естественных наук.

Не всегда к моменту выпуска из школы человек определяется с выбором профессии. Героиня нашего повествования уже в средних классах точно знала, что станет учителем. В школе она обожала химию и биологию. Поэтому о том, какие предметы будет преподавать, даже не раздумывала.

– На мой выбор невольно повлиял мой педагог Кульзига Дабинова, – поделилась Алмагуль Абенова. – Это был учитель, искреннее влюблённый в своё дело. Всегда с нетерпением ждала её уроков и мечтала быть похожей на неё. Кульзига Акановна даже шутила: «Вот выйду на пенсию, а Алмагуль меня сменит».

Окончив Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова (сейчас ВКУ им. С. Аманжолова), Алмагуль Абенова приехала в село Маяк района Алтай. В сельской школе она работает уже 28 лет. За это время у неё не возникало даже мысли, что она могла бы выбрать другую профессию.

– Каждое утро я иду на работу с прекрасным настроением, – сказала Алмагуль Абенова. – Мне нравится преподавать, коллектив, в котором я работаю, и, конечно, наши дети. За эти годы мы стали большой дружной семьёй.

Важно отметить, что педагог работает в малокомплектной школе, когда в одном кабинете одновременно занимаются два класс-комплекта. Это двойная нагрузка и ответственность, поскольку за время урока нужно охватить вниманием всех учеников: не просто объяснить тему, но и на практике проверить, как дети её усвоили.

Алмагуль Абенова – профессионал в своём деле. Она владеет современными педагогическими технологиями, использует разнообразные методы и формы работы – и обычное занятие превращается в увлекательное путешествие в мир химии и биологии. Учитель занимается с детьми исследовательской работой, проводит опыты и эксперименты. Ребята активно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах, занимая призовые места.

Охотно педагог делится опытом с коллегами. Она проводит открытые уроки, мастер-классы, семинары. Сама старается всегда узнавать что-то новое и полезное для своей работы.

В копилке учителя немало грамот, наград и благодарственных писем. Однако для неё важно, чтобы ученики не просто посещали уроки, а всегда с интересом шли на занятия и совершали для себя всё новые открытия. В этом и заключается секрет увлекательных уроков. С этим педагог справляется на пятёрку с плюсом.

Дети отзываются о ней, как о строгой и требовательной, но в то же время – чуткой и понимающей.

– К Алмагуль Каирдиновне можно подойти с любым вопросом, она всегда выслушает и подскажет, как правильно поступить, – поделилась ученица восьмого класса Лия Степанова. – Мы с большим удовольствием ходим к ней на уроки, потому что знаем, скучно точно не будет. Учитель нашим достижениям, всегда говорит, что мы можем многое, главное – стараться.

Алмагуль Абенова, улыбнувшись, отметила: «Быть учителем – большой труд, безграничная, искренняя любовь к детям, вера в их лучшие качества».

Татьяна Кравченко

район Алтай