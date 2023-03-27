В посёлке Белоусовка активно идут работы по бесперебойному обеспечению холодной водой центральных улиц.

Накануне весеннего праздника Наурыз посёлок посетил аким ВКО Даниал Ахметов и проконтролировал ход реализации проекта. Напомним, что в рамках личного приёма к главе региона обратилась инициативная группа жителей Белоусовки, которые пожаловались на постоянные перебои с водоснабжением на улицах Маяковская, Будённого, Центральная и Куйбышева, из-за чего этот район уже прозвали в народе чёрным квадратом.

По данным специалистов, сейчас уже провели обследование трубопровода, в Астане заказано необходимое количество труб, в скором времени начнутся работы по бурению. Это первый этап реконструкции водопроводных сетей, который завершат до первого июня. Также установят два новых насоса.

На втором этапе взамен старого и изношенного центробежного секционного насоса будет установлен новый, который уже заказали в Германии, но в силу логистических проблем придётся немного подождать с доставкой. Подобное оборудование установлено на Октябрьском водозаборе в Усть-Каменогорске и хорошо себя зарекомендовало. Благодаря его использованию удаётся снизить затраты электрической энергии на 30-35 процентов, а автоматизированная система позволяет сократить штат сотрудников и избежать аварийных ситуаций. Также будет установлен регулятор давления, чтобы достаточно сложный географический рельеф посёлка никак не отражался на подаче воды. Это позволит дополнительно решить ещё и проблему с поливом в летний период.

– Дело сдвинулось с мёртвой точки, – сказал глава региона. – К первому июня проблемный район будет обеспечен холодной водой и перебоев больше не будет. Кроме того, к этой дате в системе установят все недостающие заглушки и оборудование, чего не сделал предыдущий подрядчик.

Даниал Ахметов поздравил жителей Белоусовки с праздником Наурыз и пожелал веры в себя, в своих детей и в светлое будущее нашей страны.

Дарья Штейн