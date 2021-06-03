Счастливое детство

Путешествие по земному шару вместе с говорящим глобусом, прогулка в жаркий летний день на лыжах по заснеженным горным склонам… в одной из библиотек Усть-Каменогорска подготовили оригинальную праздничную программу к Международному дню защиты детей.

В первый день лета в Централизованной библиотечной системе имени Оралхана Бокея Усть-Каменогорска царила атмосфера тепла и доброты, повсюду звучал весёлый детский смех. В гости пришли самые юные читатели, для которых в этот день сотрудники подготовили необычную праздничную программу.

– Международный день защиты детей – значимый праздник для каждого, – отметил сотрудник КГУ «Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея» Усть-Каменогорска Руслан Бабиров. – Как сказал Президент Республики Казахстан КасымЖомарт Токаев: «Этот праздник напоминает об ответственности взрослых за благополучие, здоровье и безопасность подрастающего поколения. Каждый ребёнок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства».

Начался детский праздник с самого приятного – подарков. Известный поэт, лауреат государственной молодёжной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан Калкаман Сарин поздравил гостей библиотеки с Международным днём защиты детей и вручил ребятам из многодетных семей грамоты и комплекты книг, повествующих о приключениях сказочных героев, подвигах батыров и победе добра над злом.

Затем началась развлекательно-познавательная часть программы. Ребята с удовольствием играли в игру «Кто есть кто?», пробовали свои силы в робототехнике. Но больше всего их, как сейчас модно говорить, зацепил виртуальный мир. Дети, воспользовавшись возможностями интерактивного обучающего глобуса, смогли отправиться в путешествие по странам мира и узнать много нового и интересного. Современные технологии также позволили виновникам торжества покататься на лыжах, – надев VR-шлем, они покоряли горные вершины… Сложно подобрать слова, чтобы описать всю палитру эмоций, которую испытали дети. Если кратко – они зашкаливали.

– Я в восторге, – поделился один из юных гостей, Руслан. – Нам устроили настоящий праздник, да ещё и книги подарили.

Добавим, что на летних каникулах для всех желающих в библиотеке будут работать различные кружки. К примеру, жители и гости Усть-Каменогорска могут посетить курсы казахского и английского языков или творческую студию «Изюминка», где научатся делать игрушки. Для любителей интеллектуальных игр действуют шахматный клуб «Чемпион» и клуб настольных игр «Цитадель». В «Комикс-клубе» расскажут о тонкостях создания комиксов. Узнать больше о творчестве Оралхана Бокея можно в онлайн-клубе «Музтау». В общем, каждый найдёт занятие по душе и проведёт летние каникулы интересно, весело, полезно.

Татьяна Кравченко

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