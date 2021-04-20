Сбились с маршрута 

Ситуация с пассажирским транспортом в Семее вновь оказалась в топе информационных лент. Какие автобусы будут перевозить горожан, сколько будет стоить проезд, будет ли действовать система электронного билетирования? Ответы на эти вопросы дали в акимате Семея.

Предприятие ТОО «Semey Bus», с которым в последнее время было связано немало скандалов, задолжало Фонду развития промышленности «БРК-лизинг» немалую сумму. В 2019 году автопарк приобрёл в кредит 170 единиц автобусов. Сумма кредита составила 4,2 млрд тенге. За полтора года работы руководство предприятия не обеспечило своевременную оплату кредита. На сегодняшний день сумма задолженности составляет 1,147 млрд тенге. В минувшую пятницу решением фонда был объявлен дефолт компании. Помимо этого автопарк имеет около 850 млн тенге задолженности по налоговым и пенсионным отчислениям, за ГСМ и оборудование. В результате судебных разбирательств между Комитетом государственных доходов и ТОО «Semey Bus» решение было принято в пользу налогового органа. В ближайшее время фискальный орган закроет все счета и арестует имущество автопарка.

– Согласно закону мы прекращаем выполнение договорных обязательств перед ТОО «Semey Bus», – прокомментировал ситуацию аким города Нурымбет Сактаганов. – Сейчас мы уже нашли временного подрядчика – предприятие «Семавтопарк». Он готов взять на работу всех водителей и кондукторов, но есть, конечно, и другие сотрудники, которые остались без работы. Поэтому мы пригласили крупные предприятия города, в том числе представителей Центра занятости, которые обеспечат трудоустройство всех до единого работника ТОО «Semey Bus». Самая главная наша задача – чтобы город не остался без автобусных маршрутов, а работники предприятия – без работы.

С закрытием автопарка работу могут потерять свыше четырёхсот сотрудников предприятия.

– В связи со сложившейся ситуацией городским отделом занятости предложено 692 вакансии на 95 предприятиях. На данный момент здесь присутствуют руководители многих организаций, в том числе специалисты центра занятости, которые на месте консультируют оставшихся без работы сотрудников автопарка и предлагают им на выбор профессии, – рассказал руководитель городского отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния г. Семей Мурат Куржикаев. – Мы даже имеем возможность переобучить их, направить на краткосрочные курсы, чтобы люди получили желаемую профессию и у них была возможность работать дальше. Проводим консультации, разъясняем, предлагаем разные варианты по трудоустройству. Кроме того, мы пригласили специалистов ЦОНа, чтобы те, кто не имеет ЭЦП, могли получить её здесь и зарегистрироваться в Центре занятости. Также пригласили специалиста из инспекции охраны труда, если у кого-то возникнут вопросы по соцотчислениям или заработной плате. На сегодня из автопарка высвобождаются около 300 водителей, они все будут трудоустроены на новое предприятие.

В субботу на линию вышли автобусы другого автопарка. И в этот же день аким Семея и представители «Семавтопарка» встретились с сотрудниками ТОО «Semey Bus».

– Я не хочу, чтобы через год-полтора мы оказались в той же ситуации, что и предыдущая компания. Поэтому заработная плата будет рассматриваться в пределах 300-350 тысяч за график. Если кто-то будет работать на больших машинах-гармошках, им, конечно, будет дополнительно оплата. Что касается кондукторов, мы с ними тоже подпишем договоры на два месяца, пока на переходный период. Заработную плату рассматриваем в пределах 150-180 тысяч за один график. Официально всех трудоустроим, официально будете получать зарплату, – обратился к собравшимся генеральный директор ТОО «Семавтопарк» Григорий Пинчук.

В переходном периоде будет задействовано 75 автобусов «Семавтопарка». Руководство парка не отрицает, что в первые дни возможны некоторые перебои. Техника долгое время простояла без работы, горожан просят отнестись к этому с пониманием. Тем не менее, автобусы, по словам руководства автопарка, все на ходу. График движения автобусов пока останется прежним, но в будущем возможны некоторые изменения.

– Мы уже говорили с управлением транспорта и городским руководством, что пересмотрим некоторые моменты, которые волнуют горожан. Потому что понимаем, что некоторые районы менее охвачены транспортным сообщением. Внесём свои предложения, – сказал Григорий Пинчук.

Что касается ТОО «Semey Bus», на сегодняшний день, по словам акима города, работа автопарка признана незаконной, ведь все их счета заморожены.

– Мы работали в «Семавтопарке» до того, как появился новый автопарк Semey Bus. Когда он выиграл тендер, нас перевели туда. Сначала зарплату платили вовремя, потом стали задерживать. Я проработал там два года, пенсионные до сих пор не выплатили, страховку заплатили только недавно. Даже в больницу не обратишься и кредит не возьмёшь. Автопарк обанкротился, мы не знаем, что делать. Только сейчас нам объяснили, что автопарк с сегодняшнего дня работает незаконно. Теперь мы возвращаемся на прежнее место работы. Мы оказались между двух огней. Куда скажут идти работать, туда и пойдем, – говорит один из водителей, Асхат Сарбасов.

В целом «Семавтопарк» заявляет, что предприятие готово к эксплуатации в полном объёме.

В воскресенье представители ТОО «Semey Bus» написали заявление в прокуратуру и антикоррупционную службу с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Дело в том, что руководство автопарка считает изъятие автобусов незаконным.

Руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея Сериккали Жуманов прокомментировал ситуацию, заявив, что проблему будет решать АО «БРК-лизинг».

– Согласно договору финансового лизинга мы приобретали автобусы в количестве 170 единиц. 16 апреля поступило письмо-уведомление от фонда развития промышленности, где сказано о том, чтобы лизингополучатель в лице ТОО «Semey Bus» возвратил предметы лизинга в связи с неоплатой лизинговых платежей. На сегодняшний день комиссия из сотрудников финансовой компании прибыла в город для изъятия предмета лизинга, но руководством предприятия составлен акт о непередаче предмета лизинга. Вопрос будет рассматриваться на уровне руководства «БРК-лизинг» согласно действующему законодательству. Дело в том, что это уже решение Фонда развития промышленности, и именно они согласно закону будут принимать соответствующие меры, – сообщил Сериккали Жуманов.

Что касается законности изъятия автобусов, руководитель отдела ПТиАД считает, что вся процедура происходит строго в рамках закона.

– Передача должна состояться согласно закону о лизинге, представители Фонда развития промышленности подготовили соответствующее письмо. Я думаю, если бы это не было законно, то данная компания такие письма не писала бы. Ждать ли передачу автобусов – покажет время. Сейчас работает специальная группа, – заверил Сериккали Жуманов.

Он также сообщил о том, что официальных сведений о закрытии счетов ТОО «Semey Bus» нет.

– У нас есть уведомление о приостановлении деятельности по перевозке пассажиров, но предприятие сейчас работает, каких-то административных мер мы принять не можем, – заключил руководитель отдела ПТиАД.

Впрочем, на маршрутах города работают как автобусы ТОО «Semey Bus», так и «Сем-

автопарк». В зелёных автобусах по-прежнему действует электронное билетирование и маршрут можно отследить в приложении Infobus. Как заверил аким Семея, электронное билетирование будет внедрено в автобусах ТОО «Семавтопарк». Пока в них действует оплата наличными. Стоимость проезда осталась на прежнем уровне – 80 тенге.

Пока верстался номер

В «Семавтопарке» рассказали, что после выхода информации о том, что АО «БРК-лизинг» расторгло договорные отношения с ТОО «Semey Bus», на предприятие стали поступать телефонные звонки от сотрудников «зелёного» парка по поводу трудоустройства. Водители уже получили автобусы, имеющиеся в наличии.

– Автобусы, конечно, старше, но, тем не менее, они все на ходу, комфортабельные и готовы к эксплуатации и перевозке пассажиров, – отметил заместитель директора ТОО «Семавтопарк» Сергей Должиков. – К нам подходили и подавали заявки сотрудники ремонтной зоны того автопарка, слесари, мойщицы автобусов.

По словам руководства ТОО «Семавтопарк», хоть предприятие и не функционировало полтора года, всё это время поддерживалось в хорошем состоянии, выделялись средства на ремонт техники.

– Есть технически оснащённая ремонтная зона, есть оборудование, станочный цех. Предприятие готово к эксплуатации и перевозке пассажиров в полном объёме, – заключил Сергей Должиков.

Флора Левина

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Семей