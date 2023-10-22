Сберечь и приумножить

В Восточно-Казахстанской области стартовал образовательный проект партии AMANAT «Қарызсыз қоғам».

Масштабный социальный проект призван обучить граждан региона основам финансовой грамотности и эффективного управления доходами и расходами. В перспективе это положительно скажется на их социальном благополучии.

Обучающие курсы предназначены для людей, имеющих долги по кредитам и находящихся в реестре должников, студентов колледжей и высших учебных заведений, начинающих предпринимателей, финансирование проектов которых идёт по различным государственным программам.

Обучение будут проводить высококвалифицированные специалисты. В работе задействуют депутатов маслихатов, представителей Департамента государственных доходов по ВКО, банков второго уровня и микрофинансовых организаций, а также общественников.

– С нового года такие проектные офисы намерены открыть во всех городах и районах области, – рассказала председатель ВКОФ партии AMANAT Сайрангуль Жумадилова. – Всего за весь период реализации проекта «Қарызсыз қоғам» по региону планируется охватить обучением более семи тысяч человек.

Александра Исаева