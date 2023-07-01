Самарский транзит

Прошло около года с тех пор, как произошло административное разделение региона на две области – ВКО и область Абай, а также восстановление района Самар в прежде существовавших его границах. Как показывает жизнь, решение Главы государства, принятое по этому поводу, оказалось верным и дальновидным с многих важных позиций.

Об этом и многом другом состоялся конструктивный разговор с заместителем акима района Самар Дамиром Ордахановым. По его словам, район является транзитным, поэтому очевидно, как оживилось движение на основных автомобильных трассах, проходящих рядом. В первую очередь, это связано с самым разгаром летнего сезона отдыха жителей области и гостей.

Заметный импульс всему придаёт строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище, куда следует постоянный поток транспорта и самых различных грузов. Это поручение Главы государства, направленное на развитие приграничных районов Восточного Казахстана, самым непосредственным образом повлияет на судьбу, подъём, рост экономики, улучшение качества жизни населения. В чём и заключается тот самый мультипликативный эффект от принятий важнейших решений на высоком уровне.

– С учётом этого фактора уже сегодня вдоль самой оживлённой автотрассы предприниматели начинают создание и обустройство различных объектов для оказания востребованных услуг, – говорит заместитель акима района. – Имеются в виду АЗС, пункты питания, другие объекты придорожного сервиса.

По официальной информации, совершенствуется инфраструктура на подъездах к мосту, предусмотрена автомобильная дорога, необходимые развязки, а также заграждения для защиты автотрассы от песчаных заносов. Всем этим занимаются подрядные компании, контроль над работой которых осуществляют областные ведомства.

Динамика роста

Как говорится, факты и цифры – упрямая вещь. По данным официальной статистики, основные индикаторы социально-экономического развития района Самар за пять месяцев 2023 года выглядят следующим образом.

– Объём произведённой промышленной продукции за январь-май составил 1 107,2 млн тенге, – отмечает Дамир Ордаханов. – Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2022 года достиг 148,5 процента (это означает, что подобный показатель в 2022 году составил 745,8 млн тенге). Между тем индекс физического объёма – 268,6 процента. То есть, динамика очевидна.

По официальной информации, объём произведённой продукции в обрабатывающей промышленности за январь-май текущего года составил 201,0 млн тенге. Темп роста к аналогичному периоду 2022 года – 47,5 процента (в 2022 году подобный показатель был равен 423,5 млн тенге). Следовательно, индекс физического объёма ожидаемо оказался на уровне 66 процентов.

В районе Самар исторически хорошо развита отрасль сельского хозяйства, исходя из существующих условий – географических, природно-климатических и других.

– Объём валовой продукции сельского хозяйства достиг 4170,0 млн тенге, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года темп роста – 127 процентов, – продолжает заместитель акима района. – Что же касается индекса физического объёма, то годом раньше он оказался на уровне 102 процентов.

Прочные традиции

Добавим, что сектор агропрома в районе Самар имеет прочные традиции, поскольку неплохо развиты как сфера растениеводства, несмотря на принадлежность к зоне рискованного земледелия, так и отрасль животноводства.

К примеру, в растениеводстве стабильных результатов добиваются местные крестьянские хозяйства, которые выращивают зерновые, масличные культуры, а также производят муку, хлебобулочные изделия. Этой продукцией закрывают внутренние потребности района, а затем поставляют в соседние районы, сельские округа.

В их числе хозяйство «Мамбет», которое давно занимается переработкой продукции полеводства. Кроме того, высоким уровнем развития растениеводства также славится КХ «Калисатарулы», где активно и эффективно внедряют новые технологии, получают высокие урожаи, заботятся о сохранении плодородия земельных угодий.

Близость побережья Бухтарминского водохранилища мотивирует заниматься разведением рыбы различных, в том числе ценных пород, развивать промысловое рыболовство, восполнять рыбные ресурсы. На страницах «Рудного Алтая» регулярно освещается эта интересная тема, рассказывается о выращивании рыбы в садках.

По официальным данным, есть в районе Самар такие хозяйства, как ТОО «Дигам», ТОО «Кузмич», которые поставляют рыбную продукцию на экспорт, что говорит о её высоком качестве. В программе развития рыбного хозяйства ВКО и в целом Республики Казахстан на долгосрочную перспективу роль самарских рыбоводов и рыбаков в её реализации очевидна. В акватории прилегающего к району водохранилища уже который год природопользователи весной выпускают личинки ценных пород рыбы.

В частности, мы и в этом году сообщали, как весной рыбную молодь выпускали в рамках государственных программ хозяйства, которые базируются и работают даже в областном центре. Поскольку забота о восполнении рыбных ресурсов является задачей общей для всех коллег отрасли.

Жильё, инвестиции

Журналисты областной газеты на протяжении многих лет в своих публикациях отмечали одну очень важную особенность, характерную для района Самар. В прежние годы в административном центре сельского округа, а теперь и всего вновь возрождённого района, с большим вниманием относились и относятся к сохранности, а также к развитию населённого пункта.

В Восточном Казахстане действовала и продолжает реализовываться программа развития бывших районных центров, чтобы они в итоге не пришли в запустение, как это бывает после утраты статуса отдельного административного района. В случае с местными жителями, органами власти в районе Самар отмечено редкое и вполне поучительное явление, которое делает им честь, заслуживает искреннее уважение людей.

В отличие от многих других бывших районных центров области здесь постарались не только сохранить прежний облик, жилой фонд, здания, различную инфраструктуру, но и делать шаги вперёд по её совершенствованию. Словно жила надежда, что когда-то всё вернётся на круги своя. И когда это произошло по решению Главы государства, к этому событию население оказалось готово в полной мере. Руководство района и население сейчас начинают эту работу на основе неплохих стартовых позиций, чем где-либо ещё.

Стройка важна

Вполне объективно, что новому району необходимо время на процесс становления, адаптации, формирования и развития всех соответствующих институтов, структур. Тут большое поле деятельности для строительного сектора.

– Объём строительных работ за январь – май 2023 года составил 600 млн тенге, – говорит Дамир Ордаханов. – Темп роста к аналогичному периоду прошлого года достиг 52,2 процента (2022 г. – 1 150 млн тенге). Индекс физического объёма – 52 процента.

Добавим, что в поле зрения всегда находятся объёмы инвестиций в основной капитал. Этот показатель по району Самар за январь – май 2023 года составил 1000 млн тенге, темп роста – 52,5 процента (2022 г. – 1 905,5 млн тенге). Индекс физического объёма – 51 процент.

Характерно, что ввод жилья в эксплуатацию за январь – май 2023 года составил 982 кв. м., с темпом роста 103 процента (2022 г. – 953 кв. м).

Что касается объёма розничного товарооборота, то за январь–май он составил 1 314 млн тенге, с темпом роста 91,2 процента (2022 г. – 1 441 млн тенге). Индекс физического объёма при этом – 84,2 процента.

Некоторую долю оптимизма вселяет рост количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. По району Самар на 1 июня 2023 года важный показатель составляет 893 единицы, темп роста к аналогичному периоду – 111,8 процента (2022 г. – 799 единиц).

Разговор коснулся и проблемных вопросов, а также перспективных задач, стоящих перед органами власти и населением района Самар. Всё это будет темой последующих публикаций «Рудного Алтая».

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции