С заботой к особенным детям 

С минувшего года в Курчуме функционирует отделение дневного пребывания для особенных детей. Вопрос об открытии такого учреждения поднимался родителями в течение нескольких лет.

Начинало свою работу отделение на первом этаже Курчумской ЦРБ, которая представила ему несколько кабинетов. Однако в связи с пандемией учреждению пришлось в марте 2020 года покинуть помещения в больнице. Пауза в работе продлилась до сентября, когда состоялся переезд в новое, прошедшее реконструкцию здание в самом центре села Курчум.

Заведующая отделением дневного стационара для особенных детей Жанар Есельбаева рассказала, что услуги здесь получают семь ребят. Все они имеют диагнозы, из-за которых и отнесены к категории особенных детей. С 8 часов утра машина инватакси собирает их из мест проживания и привозит в отделение. Утро начинается с зарядки, которая длится 15 минут. Затем – завтрак. Некоторых детей приходится кормить с ложечки. Далее, согласно распорядку, проводятся занятия. Они включают изготовление аппликаций, лепку из пластилина, занятия с психологом.

– В настоящее время основной темой для наших деток является осень, – говорит заведующая отделением. – Скоро начнем готовиться к новогодним праздникам. Ежедневно в 11 часов организуются прогулки. Детей вывозят на инватакси на местный стадион или в другие удобные для прогулок места. Исключением в существующем графике могут быть дни, когда на улице непогода либо низкая температура воздуха. После возвращения с прогулки – обед, в который включены отвары шиповника для укрепления иммунитета, натуральные соки. После обеда наступает время полуторачасового сна. За ним следуют гигиенические процедуры, занятия с воспитателем. В 16 часов начинается развозка детей по домам.

Отделение дневного пребывания для особенных детей находится в составе территориального центра оказания социальных услуг акимата Курчумского района. По информации директора центра Галины Насыровой, с возобновлением работы учреждения мамы детей получили возможность выйти на работу, заняться предпринимательством, чтобы зарабатывать на жизнь. До конца этого года число детей, посещающих отделение дневного стационара, возрастет – несколько родителей заняты подготовкой необходимых документов.

Директор территориального центра оказания социальных услуг Галина Насырова сообщила, что на самом деле родителей, желающих устроить своего особенного ребёнка в отделение дневного стационара, много больше тех, кто уже это сделал. Обращаются даже из периферийных сёл, где тоже есть такие дети. Но принять их невозможно из-за больших расстояний до районного центра. В общем, жизнь подтверждает необходимость подобных социальных учреждений. В перспективе они должны найти развитие и расширить свою географию.

Рысбек Жантыкеев

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