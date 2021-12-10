Приоритеты

С юных лет со спортом

10.12.2021
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В селе Караул прошли районные соревнования по волейболу среди юношей и девушек 2009–2010 года рождения, посвящённые 30-летию Независимости РК.  

Организаторы уверены, что подобные спортивные мероприятия помогают детям закаляться физически и духовно, ставить высокие цели и достигать их.  

В соревнованиях по волейболу принимали участие школьники из разных сельских округов Абайского района.  

По итогам турнира среди юношей первое место заняла команда средней школы имени Ш. Токжигитова, второе – команда средней школы имени Шакарима, третье – команда средней школы имени М. Ауэзова.  

Среди девушек лучшей была признана команда средней школы имени Ш. Токжигитова. На второй ступени пьедестала – команда средней школы имени Шакарима. Третье место завоевала команда средней школы имени С. Бекбосынова.  

Призёрам соревнований вручили грамоты и медали от отдела физической культуры и спорта Абайского района.

Гульжан Естаева  

Абайский район  

10.12.2021
325

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