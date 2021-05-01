С пожеланием мира, добра и единства

«Красная» зона, в которой вот уже вторую неделю входит Семей, внесла свои коррективы в празднование Дня единства народа Казахстана. Праздничный день для семейчан полностью пройдёт в онлайн-режиме.

В Доме дружбы Семея организовали грандиозную праздничную акцию. Буквально за несколько дней силами членов этнокультурных центров, а также журналистов городских телеканалов было записано около 40 видеороликов с поздравлениями для земляков с Днем единства народа Казахстана.

– Мы постарались максимально разнообразить ролики, чтобы нашим подписчикам было интересно их послушать, – отметила директор Дома дружбы Семея Надежда Шарова. – Помимо поздравительных слов, решили записать сюжеты, рассказывающие о народных традициях и обычаях. Да и внести в каждый дом ощущение праздника тоже очень хотелось!

Так как поздравительных видеописем оказалось очень много, было решено запустить акцию уже с 29 апреля. И вплоть до 2 мая на аккаунтах Дома дружбы и всех этнокультурных центров Семея будут появляться всё новые и новые ролики с пожеланиями мира, добра и единства всем землякам и соотечественникам.

– Мы все очень соскучились друг по другу, по нашим друзьям и зрителям. И давно с нетерпением ждём наших встреч, концертов и мероприятий, – искренне призналась Надежда Шарова. И творческие коллективы Дома дружбы поддерживают эти слова.

И все же встречи в режиме реального времени состоялись. Накануне праздника, участвуя в благотворительном проекте ОФ «Центр семьи» «Рука помощи», активисты Дома дружбы помогли развезти по домам семейчан пакеты с гуманитарной помощью, в которых были продукты питания и моющие средства. Всего было роздано 20 таких комплектов. Среди получателей помощи были жители блокадного Ленинграда, инвалиды 1-й и 2-й группы, одинокие пенсионеры, малообеспеченные семьи. Вместе с пакетом каждый из них получил поздравительное письмо в честь Дня единства народа Казахстана.

Кроме того, в стенах Дома дружбы прошло немало увлекательных мероприятий для молодёжи и представителей старшего поколения. Молодёжный клуб Glück Восточно-Казахстанского объединения немцев «Возрождение» в Семее в рамках реализации проекта «Радуга толерантности» на днях подвёл итоги конкурса среди колледжей и вузов города. Студенты представили видеоролики на тему «Мы живём в мире с собой и другими».

– Участники подготовили видеоролики, в которых представили работу, проводимую в их учебных заведениях и направленную на укрепление и развитие толерантности. Все представленные видео размещены на страницах Дома дружбы в социальных сетях. Победителей определили подсчётом лайков, – пояснила координатор молодёжного клуба Glück Мария Горбачева.

По итогам конкурса Гран-при получил Государственный высший медицинский колледж имени Д. Калматаева. первое место отдано Семейскому финансово-экономическому колледжу имени Рымбека Байсеитова. На втором месте оказался Электронный колледж имени Жакии Чайжунусова. И третье место между собой разделили Педагогический колледж имени М. О. Ауэзова и Электротехнический колледж. Также были присуждены различные номинации. Так, в номинации «Самое креативное видео» победу одержали учащиеся Колледжа радиотехники и связи. Приз в номинации «Самое оригинальное видео» достался колледжу транспорта. Номинация «Лучший дизайн» присуждена ГУ им. Шакарима. В номинации «Лучшее творческое видео» победил Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Большие планы на праздничный день были и у театральных коллективов Семея. Именно в День единства народа Казахстана планировалось показать зрителям премьерный спектакль для детей труппы Русского драматического театра им. Ф. М. Достоевского «Золотое пёрышко». Вечером публику должны были порадовать артисты Казахского музыкально-драматического театра им. Абая спектаклем «Жас Абай».

– Планы пришлось поменять, поскольку в городе действуют ограничительные меры в связи нахождением Семея в «красной» зоне, – рассказал директор Русского драматического театра им. Ф. М. Достоевского Яков Горельников.

Однако заядлые театралы могут не впадать в отчаяние. Своих любимых актёров они смогут увидеть в онлайн-режиме уже сегодня, 1 мая. В социальных сетях будут весь день демонстрироваться видеоролики с поздравлениями артистов и отрывками из любимых спектаклей трёх театральных коллективов Семея.

– Мы искренне надеемся, что очень скоро вновь будем работать «вживую» со своим зрителем. Театр Абая подал заявку на участие в проекте Ashyq. Были собраны все необходимые документы, и после одобрения заявки театр сможет принимать в своем зрительном зале гостей. Пока это лишь 100 человек. Но мы искренне верим, что очень скоро ситуация изменится и в нашем зале вновь будут аншлаги на каждом спектакле! – поделился Яков Горельников.

Софья Соболевская

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Семей