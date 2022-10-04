С перспективой на будущее

Увеличение доли обрабатывающего сектора в экономике, внедрение передовых технологий в производство, повышение экспортоориентированности предприятий, а также привлечение инвестиций и диверсификация экономики региона – основные задачи, которые предстоит реализовать в регионе уже в обозримом будущем.

Ряд вопросов, касающихся развития Восточного Казахстана, рассмотрели на очередном заседании областного акимата.

Как отметил глава региона Даниал Ахметов, работа в этих направлениях ведётся планомерно, теперь важен реальный результат.

Комплексный подход

На сегодня в ВКО успешно реализуется Единая карта индустриализации, благодаря которой государство совместно с крупным бизнесом имеет возможность вырабатывать верные инвестиционные решения в наиболее благоприятных условиях: частный инвестор принимает на себя обязательство реализовать проект, а государство в свою очередь гарантирует создание и развитие соответствующей инфраструктуры.

– В регионе в рамках Карты индустриализации до 2025 года будет реализовано 22 проекта, – сообщил аким ВКО. – В прошлом году уже введено в эксплуатацию несколько крупных предприятий – ТОО «Ульба ТВС», завод по производству бутилированной минеральной воды и ТОО «ГРК МЛД», занимающееся разработкой месторождений. В мае этого года заработал маслоэкстракционный завод «Алтын Шығыс», в декабре запустится ИП «Смаков», где будут заниматься ремонтом спецтехники.

Новые предприятия, по словам Даниала Ахметова, значительно повлияют на развитие промышленного потенциала Восточно-Казахстанской области – к возводимым объектам будут построены дороги и проложены все необходимые коммуникации – электрические, газовые сети, водопровод. Соответственно, бюджет области получит увеличение налоговых отчислений.

Немаловажно, что новые предприятия будут привлекать трудовые ресурсы из ближайших населённых пунктов – в рамках Карты индустриализации планируется создание 6,4 тысячи новых рабочих мест. А потребители близлежащих населённых пунктов региона будут обеспечены качественной доступной продукцией.

И качество, и количество

Среди других приоритетных направлений региональной стратегии развития – повышение показателей агропромышленного комплекса, в том числе ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного скотоводства, обеспечение сбыта.

По сведениям областного Управления сельского хозяйства, в настоящее время наблюдается рост поголовья, что положительно отражается на показателях валового выпуска продукции животноводства. Только за 8 месяцев этого года эта цифра достигла 146 млрд тенге. Объём производства мяса всех видов в живом весе составил 8,5 тысячи тонн, что на 3,7 процента больше, чем в прошлом году.

Наряду с этим глава региона отметил важность строительства новых откормочных площадок, поскольку на данный момент в области их всего 34, а также призвал местные исполнительные органы провести анализ и определить, имеется ли достаточная кормовая база вблизи существующих откормочных площадок и эффективно ли осваиваются фермерами субсидии, выделяемые государством.

По словам Даниала Ахметова, создание необходимых условий для содержания и откорма животных обеспечит высокий уровень эпизоотической безопасности и повысит качество сельскохозяйственной и готовой продукции, что в свою очередь будет стимулировать животноводов к увеличению племенного поголовья скота.

Работа продолжается

Ещё один важный вопрос, который был рассмотрен на заседании, – реализация программы «Білікті маман», которая призвана повысить доступность профессионального образования и снизить отток выпускников школ области в зарубежные вузы.

По информации Управления образования ВКО, с 2017 по 2022 годы за счёт областного бюджета было выделено 2306 образовательных грантов с учётом потребности в кадрах для экономики региона.

В этом году уже выделено 450 образовательных грантов на такие направления, как педагогика, экономика, ветеринария, медицина и IT-специальности.

– В рамках программы «Білікті маман» 243 гранта были предоставлены абитуриентам, которые воспитываются в многодетных и малообеспеченных семьях. Эту важную социальную работу будем продолжать, – отметил глава региона.

Наряду с этим он призвал представителей партии Amanat усилить контроль за справедливым распределением грантов.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива редакции