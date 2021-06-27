С острым пером по жизни

Ветеран журналистики Восточно-Казахстанской области Айтмухамбет Касымов стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана 2021 года.

Решением правления творческой организации по итогам конкурса, посвящённого 30-летию Независимости Республики Казахстан, он удостоен награды в номинации «Научно-популярная работа» за переводы на казахский язык книг известного русского литератора Георгия Гребенщикова о традициях кочевого образа жизни степняков.

Айтмухамбет Касымович – талантливый писатель и выдающийся журналист, переводчик, учёный. Является почётным журналистом Казахстана, членом Союза писателей и Союза журналистов Казахстана, деятелем культуры РК.

Мечтал ли о карьере журналиста герой нашей статьи? Нет, хотел стать археологом, но судьба распорядилась иначе. В 1973 году он окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова (ныне Казахский национальный университет имени аль-Фараби) и получил образование филолога. Трудился учителем, заместителем директора Парамоновской средней школы, а затем директором Алыбаевской восьмилетней школы Катон-Карагайского района.

На журналистское поприще Айтмухамбет Касымов ступил в 1977 году в качестве литературного сотрудника областной газеты «Коммунизм туы» (ныне – «Дидар»). В последующем занимал должности заведующего отделом, ответственного секретаря, заместителя главного редактора, а с 2009 года был главным редактором.

В 2012 году он стал заместителем директора ТОО «Шығыс ақпарат». С 2013 по 2018 годы работал переводчиком-редактором по государственному языку в Восточно-Казахстанском музее искусств.

– В областной газете «Дидар» в общей сложности проработал больше 35 лет. Говорят, что в жизни нельзя ошибаться в двух вещах – в выборе партнёра по жизни и в выборе профессии. Я уверен, что сделал правильный выбор, – говорит Айтмухамбет Касымович.

Он является автором более десяти книг, которые стали ценным кладезем знаний для многих, в особенности для студентов-журналистов. Помимо всего прочего герой повествования преподаёт на кафедре казахской, русской филологии и журналистики Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова и передаёт свои знания молодому поколению журналистов. Нужно сказать, тем самым он вносит весомый вклад в становление плеяды мастеров пера. Несмотря на то, что времена меняются, появляются новые способы передачи информации аудитории, необходимо обращаться к старой школе, которая заложила устойчивый фундамент отечественной журналистики.

Среди произведений Айтмухамбета Касымовича – «Алтайдан ұшқан ақиық», «Қызыл қырғынның құрбаны», «Қазақ халқының тұңғыш әскери ұшқышы Жақыпбек Малдыбаев», а также монография «Тарихи жол» и «Әмбебап журналист» – переводное издание на государственном языке книги британского журналиста Дэвида Рэндалла «Универсальный журналист».

В 2016 году вышла в свет очередная книга писателя – исторический сборник «Орай шап көтерілісі» об освободительном движении казахов 1916 года в Таинтинской волости Восточного Казахстана. Спустя год книга была дополнена и переиздана. В 2019 году в серии «Абай әлемі» опубликовали новый сборник произведений Айтмухамбета Касымова.

Представители средств массовой информации, на протяжении долгих лет работавшие бок о бок с Айтмухамбетом Касымовичем, говорят о нём как о мастере своего дела, отзывчивой и порядочной личности. За неустанный труд и беззаветную верность профессии ветеран журналистики был удостоен правительственной медали «Ерен еңбегі үшін», а также юбилейных медалей «Тәуелсіздіктің 20 жылдығы», «Астананың 10 жылдығы».

– Думаю, что журналистам должны быть присущи человечность и простота. Также необходимо находиться в поиске и много трудиться. В некоторой степени журналиста можно сравнить со спортсменом, чтобы добиться высокого результата, ему нужно постоянно тренироваться, а наша тренировка – это писать материалы, – добавил собеседник.

Несмотря на то, что герою нашей статьи уже больше 70 лет, он свои тренировки не прерывает и продолжает писать книги и статьи для газеты. Стоит отметить, Айтмухамбет Касымович – настоящий патриот отечественной периодической печати. Вместе с другими ветеранами журналистики он работает над созданием музея истории периодической печати области.

Добавим, также в преддверии профессионального праздника, Дня работников средств массовой информации, золотой медалью Союза журналистов Казахстана за выдающиеся достижения и весомый вклад в развитие гражданского общества награждён бывший руководитель Восточно-Казахстанского областного филиала Союза журналистов Казахстана Жумадил Адильбаев.

Гульжан Естаева

Фото из архива Айтмухамбета Касымова