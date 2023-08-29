С днём рождения, Усть-Каменогорск!

О любви к родному городу много строк написано, спето песен искренних, сложено стихов. И всё же столько ещё не досказано о доброте и гостеприимности его жителей, о талантливых земляках, о красоте города, его чарующей природе и динамичном развитии.

С каждым годом областной центр Восточного Казахстана становится всё краше и комфортнее. Парки, скверы, новые зоны для отдыха и прогулок радуют молодёжь и старшее поколение.

Самый лучший на земле

«Город с уникальной историей, расположенный в удивительно красивом месте…», – так об Усть-Каменогорске отзываются жители и многочисленные гости. Сегодня это город с динамично развивающейся экономикой, который продолжает совершенствоваться и наращивать свой потенциал.

С каждым годом областной центр становится всё более красивым и уютным. Он растёт, активно застраиваются новые микрорайоны. Возводятся современные медицинские центры и больницы, оснащённые передовым оборудованием. Строятся школы, отвечающие требованиям комфортных общеобразовательных учреждений. Открываются социально значимые и культурные объекты.

Делается многое, чтобы всем в нём было удобно. Реализуется ряд крупных проектов, призванных разгрузить транспортную инфраструктуру. Так, к празднованию Дня города в этом году приурочено открытие новой транспортной развязки на пересечении улиц Сатпаева, Есенберлина, Жибек жолы и Базовая.

В этом году многим домам вернули исторический облик – обновили фасады жилых зданий на главном городском проспекте, в следующем году преображение коснётся домов по улице Казахстан и проспекту Шакарима. Отметим, работы проводятся не только в центральной части, но и в отдалённых районах.

Бесспорно, очередной день рождения город встречает с внушительными достижениями и, конечно, амбициозными планами на будущее. По уже сложившейся традиции, День города отмечают с размахом.

Давайте отмечать!

Кто сказал, что день рождения только один день в году? А почему бы не начать праздновать его заранее… решили городские власти и с прошлого года стали проводить различные праздничные мероприятия за несколько дней до основной даты. Горожанам такой формат Дня города пришёлся по вкусу и в этом году многие с нетерпением ждали последней недели августа.

Их ожидания были не напрасны. Уже 24 августа прошла масштабная ретро-вечеринка – именно с неё начался цикл праздничных мероприятий, посвящённых Дню Конституции и Дню города. Фестиваль собрал почти в два раза больше гостей, чем в прошлом году.

Следующим массовым мероприятием стал музыкальный «ТУЦ-ТУЦ» квиз на открытом воздухе на площадке перед амфитеатром, в котором 19 команд боролись за призовой фонд 700 тысяч тенге. Участников игры угостили вкусным пловом и напитками, а также для них прошёл розыгрыш ценных призов.

В субботу, 27 августа устькаменогорцы и гости города стали свидетелями спортивного мероприятия «планка» и Tartyl Fest, а также интерактивной игры WHITE PARTY.

Конечно же, самые яркие эмоции ждут горожан 30 августа, в этот день с утра и до поздней ночи в Усть-Каменогорске будут праздновать два важных праздника – День Конституции и День города!

Аяужан Утеулинова