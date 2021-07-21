Рождение книги

В Уланском районе прошла презентация книги «Ұлан есімі, ұлағат бесігі».

Издание посвящено 30-летию Независимости Республики Казахстан. В книге описывается история развития района за 30 лет Независимости РК.

Автор – уроженец Уланского района, журналист, член Союза журналистов РК, отличник информационной сферы Жансап Жангозин. В презентации издания приняли участие аким района Ренат Курмамбаев, секретарь районного маслихата Гульмайра Калиева, председатель Совета ветеранов Аймухамет Бакимбаев и ветераны района.

Участники встречи поздравили автора с выходом в свет этой интересной книги и пожелали ему творческих успехов.

Марк Касымов

Фото из открытых источников

Уланский район