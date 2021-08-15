Рост неизбежен?

Общественный совет Семея поддержал предложение отдела ЖКХ о повышении тарифов на вывоз ТБО.

По предварительным данным, тарифы по сбору, сортировке, вывозу и переработке ТБО в Семее будут составлять: 384 тенге с человека для тех, кто проживает в многоквартирных домах, 447 тенге с человека для жителей частного сектора и 1743 тенге с юридических лиц.

Отметим, что вопросы тарифообразования в отношении сбора и переработки твёрдых бытовых отходов в Семее не рассматривался с 2015 года. Именно тогда, в апреле 2015 года, был утверждён тариф, который действует и поныне, 200 тенге с человека для жителей многоэтажек, 364 тенге – для частного сектора и 284 тенге с юридических лиц. Кстати, этот тариф, по поручению Президента РК, был снижен на пять процентов.

– В тарифе 2015 года не были заложены затраты на раздельный сбор и дальнейшую переработку вторсырья. При этом, по требованиям Экологического кодекса РК, который вступил в законную силу с 1 июля 2021 года, категорически запрещено принимать на захоронение стекло, пластик, упаковку, картон, бумагу, полиэтилен, металл и другие отходы, которые в обязательном порядке подлежат сортировке и переработке, – пояснил членам Общественного совета представитель отдела ЖКХ Семея Азамат Кумеков. – Работы эти в городе уже проводятся: ведётся раздельный сбор отходов, но услуги эти не оплачиваются, поскольку в действующем тарифе подобные траты не заложены.

По его словам, в большинстве городов Казахстана тарифы на ТБО давно увеличены, чтобы система управления отходами в населённых пунктах могла работать качественно и бесперебойно. Так, в Костанае тариф составляет 352 тенге с человека, в Нур-Султане – 390 тенге, а в Алматы – 553 тенге. В целом же, если говорить о качественной работе системы коммунального обслуживания, связанного с вывозом и переработкой ТБО, то, согласно исследованиям ТОО «Оператор РОП», организации, официально занимающейся в Казахстане регулированием этих вопросов, для бесперебойной работы системы на сегодняшний день тариф должен составлять не менее 662 тенге с человека.

– Подобный тариф для жителей Семея совершенно неподъёмный. Поэтому, изучив все предоставленные отделом ЖКХ материалы, мы будем поддерживать предложенные им тарифы. Это вполне справедливая цена, поскольку расходы на ГСМ, заработную плату и другие категории за последние восемь лет значительно выросли. Соответственно, и тариф на вывоз ТБО должен быть увеличен, – высказала общую точку зрения членов Общественного совета Семея его председатель Зульфия Жамалтдинова.

По словам члена Общественного совета города Николая Исаева, изучая материалы, предоставленные отделом ЖКХ, общественники сошлись во мнении, что тариф, предложенный отделом акимата, вполне справедлив. И приняли решение о его рекомендации для рассмотрения в ходе ближайшей сессии городского маслихата.

– Анализ показывает, что за последние годы из всех коммунальных служб тариф не поднимался только по вывозу ТБО. Сравните цены за тепло. Я в 2014 году за свою квартиру платил примерно 3200 тенге, а в 2021 году уже 7600 тенге. Точно такая же картина за электроэнергию, холодную и горячую воду, канализацию. Даже за лифт мы платим по 550 тенге с человека, а для того, чтобы зайти в подъезд дома, 380 тенге. И только за мусор мы продолжаем платить 190 тенге, как это было восемь лет назад. Конечно, этих средств совершенно не хватает для нормальной работы предприятий по вывозу ТБО, – прокомментировал ситуацию депутат городского маслихата Семея Рафаиль Хазипов.

При обсуждении вопроса Николай Исаев внёс несколько предложений. Во-первых, он предложил отделу разработать особый тариф для пенсионеров города. Во-вторых, общественник считает, что для усиления контроля качества оказываемых услуг по вывозу ТБО следует предусмотреть ряд штрафных санкций для нарушителей. Это штрафы в отношении перевозчиков за несвоевременный вывоз ТБО, в отношении ПТ, ОСИ и КСК за отсутствие доступа машин к мусорным контейнерам. Кроме того, по мнению представителей общественности, давно пора привлечь к этой работе местную полицейскую службу, в обязанности которой входит контроль санитарного состояния на вверенном участке.

По мнению Рафаиля Хазипова, все эти штрафы и льготы можно будет указать в тендерной документации, тогда они будут иметь законную силу и станут предметом юридического разбирательства, если с подрядными организациями возникнут проблемы по качеству оказываемых услуг.

По словам заместителя акима Семея Димитрия Гарикова, который также принимал участие в заседании Общественного совета, принятие нового тарифа позволит иначе построить работу системы управления ТБО в городе. В соответствии с требованиями Экологического кодекса РК за 2021 год, теперь процедура вывоза ТБО будет регулироваться местной исполнительной властью на конкурсной основе. То есть будут проводиться конкурсы на вывоз ТБО, в которых смогут участвовать все желающие предприятия.

– Пока мы ещё не получили чёткую методологию, как нужно проводить подобный конкурс. Но уже есть кое-какие наработки. Мы предполагаем разделить город на участки и вписать эти участки в определённые лоты, которые будут разыгрываться в ходе конкурса. Справедливости ради будем включать в лот как прибыльные участки в центре города, так и участки на городских окраинах, – пояснил Димитрий Гариков.

Отметим, что одновременно с тарифом депутаты городского маслихата намерены пересмотреть и нормы накопления ТБО в Семее.

Софья Соболевская

Фото Таира Сапаргалиева

Семей