Всё по-справедливости

Транспортная прокуратура ВКО провела анализ соблюдения законности субъектами естественных монополий, оказывающих услуги проезда вагонов по подъездным путям в регионе.

В ходе проверки надзорным органом были выявлены многочисленные факты неисполнения монополистами тарифных смет, утверждённых уполномоченным органом, взимания с потребителей незаконно завышенной платы, включения в тарифы необоснованных затрат, несоответствия требованиям законодательства условий договоров с потребителями.

Как сообщили в областной транспортной прокуратуре, согласно Закону РК «О естественных монополиях» при отсутствии конкурентного подъездного пути собственник пути, оказывающий услуги по его предоставлению, обязан обратиться в уполномоченный орган с заявлением о включении в Государственный регистр субъектов естественных монополий.

Предоставление этих услуг лицами, не включёнными в госрегистр, не допускается. Однако некоторые собственники железнодорожных соединительных путей не числились в госрегистре, но при этом взимали завышенную плату с контрагентов за проезд по своим путям.

– Транспортная прокуратура приняла меры по включению этой организации в государственный регистр субъектов естественных монополий. Кроме того, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Восточно-Казахстанской области снижен тариф ТОО «Ульба ЖД» на 16,3 процента. Таким образом, транспортными прокурорами были защищены права 18 субъектов бизнеса, которые на протяжении двух лет пользовались подъездными путями по необоснованно завышенным тарифам, неся значительные убытки. В пользу этих предпринимателей был произведён перерасчёт суммы переплаты, – заявили в транспортной прокуратуре.

Бахыт Сарсембаева

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