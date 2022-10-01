Родники творчества Оралхана Бокея

Когда речь заходит о произведениях и творческом пути известного писателя, драматурга и публициста из Восточного Казахстана, то многим, в первую очередь, вспоминается его родина – Катон-Карагайский район.

Родным краям и местным жителям, богатой и щедрой природе посвящёно буквально всё творческое наследие талантливого земляка. В отечественную литературу, если можно так сказать, он ворвался довольно молодым писателем и сразу занял своё особое, законное место. Создаётся впечатление, что Оралхану Бокею удалось счастливо миновать пору ученичества и сразу громко заявить о себе.

Есть много различных мнений о том, в чём же заключается причина интереса к его книгам со стороны многочисленных читателей и большого числа коллег. Наверное, в непохожести на других, потому как прозу и публицистику Оралхана Бокея ни за что не спутаешь ни с чем.

Известность и признание к нему пришли намного раньше, чем к другим, более опытным и взрослым, не менее одарённым коллегам по журналистскому и писательскому цехам. Конечно, всему своё время, но нам остаётся только удивляться, насколько уверенно и мощно зазвучал голос истинного патриота своей малой родины на писательском поприще, где пролегает своеобразный творческий фронт. Там ведётся ежедневная и постоянная внутренняя работа, отстаивание идеалов, выражение своего жизненного кредо.

Через книги писателя широкая аудитория открывала для себя красоту природы казахстанского Алтая, главных героев из числа простых людей, живущих на своей земле обычной жизнью, наполненной трудом и заботами дня. Не случайно одним из главных мотивов творчества Оралхана Бокея является гармония или борьба человека с суровой природой, его взаимоотношения с обществом и многое другое, от чего зависит становление характера, личности.

Наверное, можно где-то проводить относительные параллели творчества писателя с произведениями коллег, которые описывали противостояние своих героев с дикой природой. Может, есть некоторое созвучие с повестями и романами из-под пера покорителей Крайнего Севера, Арктики, Антарктики. Здесь ключевым является слово относительно, поскольку персонажей произведений казахстанского классика сразу узнаёшь из тысячи других по духу, поступкам, а также ряду иных признаков, свойственных только его землякам. Ключевым для них является явное чувство собственного достоинства и обострённое стремление к справедливости.

Вообще, о писателе не надо рассказывать, нужно читать его произведения. Одним же из главных творческих приёмов является не рассказ, а показ. Потому в своих книгах автор отражает жизнь и борьбу, печали и радости своих героев на фоне алтайской природы. Достигается это посредством языка и другой писательской палитры – инструментами, что оказались дарованы свыше и подвластны только ему. В то время книги были адресованы не глазам читательским, а их уму, зрячему сердцу и душе. Потому иллюстрации или фотографии почти не увидишь в толстых и тонких книгах. Достоверная картина жизни создаётся образным видением, невероятно богатыми и яркими языковыми средствами. В плане формы, содержания, оригинального стиля, пожалуй, приверженности романтике и некоторому мифологизму нет и не будет равных яркому певцу Алтая ещё много лет.

О Катон-Карагае прежде многие знали только из книг Оралхана Бокея. Теперь большая людская волна в летнее время накрывает алтайские предгорья. Каждый журналист или блогер, да и простой турист, имеющий в руках фото- или видеокамеру, смартфон, старается отобразить именно своё, особое впечатление от посещения родины писателя. Он пробудил людские сердца, привлёк интерес, внимание к заповедному краю, а теперь можно быть спокойным, что многочисленные гости, туристы, отдыхающие продолжат горячее повествование об Алтае уже от своего имени.

Впечатляющая картина дикой природы неизменно является лучшим фоном или заставкой в виртуальной реальности, которой сегодня являются всеохватные социальные сети. Часто задний план, призванный оставаться в тени спикера, оттенять его значимость, вдруг начинает играть главную роль, вопреки первоначальным замыслам. Природа Алтая настолько самодостаточна, что не может служить чьим-то фоном, как и люди, проживающие под её крылом. Она интересна сама по себе, требует разгадки и уважения, поклонения со стороны земляков и иностранных гостей.

В одном из произведений Оралхан Бокей задаётся неожиданным вопросом: «Уж не перехвалил ли я тебя, древний Алтай, расписывая все твои достоинства?!».

Спустя многие годы можно смело утверждать, что для казахстанского Алтая никогда не будут лишними все лучшие и добрые, восхищённые слова на свете, чтобы описать его истинное величие хотя бы приблизительно.

28 сентября казахстанцы отметили очередной день рождения писателя. В нынешнем году ему исполнилось бы 79 лет.

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета