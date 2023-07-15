Риддер: проблемы и перспективы

Ремонт котлоагрегатов на Риддер ТЭЦ и замена проблемных участков на теплосетях города, работа общественного транспорта и жилищное строительство, новые школы и больницы – об этом и многом другом шла речь на отчётной пресс-конференции и.о. акима Риддера Дархана Косанбаева.

Из общего объёма промышленного производства в городе горняков и металлургов 94,5% приходится на обрабатывающую промышленность. Постепенно развивается и сельское хозяйство, показывая достаточно высокие темпы роста. Так, за первые месяцы текущего года объём валовой продукции сельского хозяйства составил 749 млн тенге, что на 18% выше уровня с начала 2022 года. Кроме того, на 6,3% были увеличены посевные площади текущего года. Их общий объём составил 3,9 тыс. га.

Общий объём инвестиций в основной капитал составил 28,2 млрд тенге, увеличившись к аналогичному периоду 2022 года на 6,6%.

– В структуре инвестиций 26 млрд тенге, или 92,2% объёма приходится на частные инвестиции. Так, 23,8 млрд тенге, или 92% – это инвестиции ТОО «Казцинк» и ещё 2,2 млрд тенге, или 8% – вложения субъектов малого и среднего предпринимательства и коммунальных предприятий региона, – пояснил Дархан Косанбаев.

Поэтапно развиваются в Риддере предпринимательские инициативы. На сегодняшний день в городе насчитывается 3379 субъектов малого и среднего предпринимательства. ТОО и ИП заняты в торговле, туризме, образовании, медицине, а также в сфере услуг самого разного направления – от парикмахерских до ремонта автомобилей.

Туризм как точка роста города

Именно на эту отрасль сегодня делается ставка в структуре региональной экономики Риддера. Дархан Косанбаев рассказал о новых проектах в сфере туризма, которые помогут сделать город горняков и металлургов ещё и Меккой для любителей горнолыжных видов спорта.

На сегодняшний день в городе в круглогодичном режиме уже функционируют две горнолыжные базы отдыха с пропускной способностью 10 тыс. человек в год. Для организации летнего отдыха туристов в Риддере и его окрестностях работают 17 баз отдыха, зимой же их количество достигает 28.

Однако большие перспективы развития Риддера связываются с реализацией проекта по строительству крупнейшего в Центральной Азии горнолыжного комплекса «Анатау», где протяжённость трасс будет насчитывать до 100 км.

По словам Дархана Косанбаева, для будущего курорта был выбран участок на высоте 740 м над уровнем моря, и сейчас решаются вопросы его вывода из лесного фонда на баланс города.

– 6 июля приезжали австрийские специалисты, которые разрабатывают проект строительства горнолыжного комплекса. Планов по нему очень много. Здесь будут не только горнолыжные трассы, но и для сноубордистов, могула. Хотим также построить биатлонный стадион и трамплин, – сообщил Дархан Косанбаев.

Занятость и социальная защита

По словам и.о. акима Риддера, в этом небольшом городе горняков и металлургов – самая высокая заработная плата во всём Восточном Казахстане. Так, по данным статбюро области, размер среднемесячной заработной платы за январь–март 2023 года составил 371173 тенге, что на 16,8% выше размера аналогичного периода 2022 года.

Однако в городе не перестаёт быть актуальной проблема безработицы. На 1 июля в органах занятости Риддера было официально зарегистрировано 537 безработных.

– В целом, по итогам работы первого полугодия, уровень трудоустройства от общего количества обратившихся составил 82,7%. В то же время у работодателей имеется 498 открытых вакансий. Большая часть из них приходится на сектор предпринимательства, – отметил Дархан Косанбаев.

По словам градоначальника, больше всего заявок на заполнение свободных вакансий поступает от предпринимателей города, а также учреждений дошкольного образования и медицины.

Образование и здравоохранение

Как рассказал Дархан Косанбаев, охват дошкольным воспитанием и образованием детей в возрасте от трёх до шести лет в Риддере составляет 100% (1567 детей). При этом в очереди на места в детские сады на 1 июня 2023 года состояли 480 детей, из которых в возрасте до одного года – 179 и от одного года до трёх лет – 301 ребёнок. Любопытно, что в Риддере даже есть существенный профицит: 500 мест в детских садах города остаются вакантными.

При этом в среднем образовании города существуют проблемы дефицита ученических мест в школах.

– Чтобы разгрузить переполненные школы, в текущем году в Риддере начнётся строительство сразу двух школ, – сообщил градоначальник.

Также в текущем году планируется начать строительство ещё одной школы на 600 мест, общей стоимостью 4,4 млрд тенге, в рамках Национального проекта «Комфортная школа».

Отметим, что в Риддере также ведётся строительство многопрофильного больничного комплекса со стационаром на 140 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену.

Развитие инфраструктуры

В целом, на развитие инфраструктуры моногорода из республиканского и местного бюджета в период с 2021 по 2023 годы направлено 8,4 млрд тенге.

Значительная часть этих средств – 3,292 млрд тенге – пошла на завершение проекта по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Риддере. В 2022 году эти работы были полностью завершены.

Что касается других проектов по развитию инфраструктуры, то в 2022 году в Риддере завершено строительство моста через реку Филипповка общей стоимостью 433,1 млн тенге, а также реконструкция моста через реку Ульба на сумму 305,5 млн тенге.

С 2021 года ведётся строительство надземного трубопровода от АО «Риддер ТЭЦ» до перспективных районов застройки города, общей стоимостью 3,347 млрд тенге (в 2023 году на этот проект выделено около 1,3 млрд тенге). Протяжённость строящихся сетей теплоснабжения составит четыре км. Завершение проекта запланировано уже в текущем году.

Также на 2023 год в Риддере запланированы работы по реконструкции автодорожного моста через реку Громотуха на 150 млн тенге, общая стоимость проекта составляет 495,4 млн тенге.

Большие проблемы маленького города

В ходе пресс-конференции и.о. акима Риддера Дархан Косанбаев подробно рассказал о проблемах города, решение которых необходимо найти в ближайшее время.

Одна из самых главных – это, безусловно, высокий износ оборудования АО «Риддер ТЭЦ» и сетей теплоснабжения, находящихся в собственности АО «Риддер ТЭЦ» (свыше 80%). Эти проблемы привели к тому, что в минувшую зиму теплоисточник останавливали около 70 раз в результате частых аварий, шло постоянное несоблюдение теплового режима.

– На сегодняшний день на Риддер ТЭЦ одновременно работают восемь подрядных организаций, или 184 человека. Они ведут работы по капитальному ремонту шести котлоагрегатов, турбинной системы, системы топливоподачи. Также просчитывается вариант по строительству нового золоотвала, – сообщил Дархан Косанбаев.

Параллельно ведутся активные работы по реконструкции магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в городе протяжённостью три км. В мае проведена опрессовка, в результате которой были определены наиболее изношенные участки теплотрассы, замена которых сейчас и производится.

– Работы по реконструкции теплоисточника и тепловых сетей ведутся очень оживлённо. Мы организовали работу общественного контроля. И, при желании, каждый житель Риддера может познакомиться с ходом ремонтных работ, – проинформировал Дархан Косанбаев.

Екатерина Гуляева