Риддер: холодные выходные

В минувшие выходные в Риддере произошла внештатная ситуация: два из трёх основных котлов остановились.

С 23 по 25 октября риддерцы остались без теплоснабжения и горячей воды. Аким ВКО Даниал Ахметов немедленно взял ситуацию под контроль. На сегодняшний день тепло в дома горожан начинает поэтапно поступать. Восстанавливается и горячее водоснабжение в домах Риддера.

Остановка котлов на «Риддер ТЭЦ» произошла 23 октября. Для их запуска необходим мазут. Однако в наличии его было совсем небольшое количество. Позже оказалось, что содержание воды в мазуте превышало все допустимые нормы и запустить котлы теплоисточника на таком топливе невозможно.

– Руководство «Риддер ТЭЦ» не проконтролировало качество мазута, он оказался смешанным с водой, и в результате произошла временная остановка котлов теплостанции, – оперативно проинформировал жителей Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посредством своей официальной страницы в социальных сетях.

Для немедленной ликвидации нештатной ситуации в городе, где уже лежит снег и люди нуждаются в тепле, распоряжением акима ВКО был создан оперативный штаб под председательством заместителя акима области Ержана Нурбаева, который немедленно выехал на место происшествия.

– Прошу жителей Риддера не волноваться и сохранять спокойствие, ситуация находится на моём личном контроле. В ближайшее время будет разработан и представлен горожанам алгоритм запуска котлов ТЭЦ, – сказал в первые часы после остановки теплоисточника Даниал Ахметов.

Параллельно шла работа по обеспечению теплоэлектроцентрали Риддера дополнительным и качественным мазутом. Для восстановления теплоснабжения в городе из хранилищ ТОО «Казцинк», расположенных в Риддере, сразу на ТЭЦ было направлено 60 тонн мазута. Кроме того, из хранилищ Усть-Каменогорской ТЭЦ на спецтранспорте была также налажена оперативная отгрузка 70 тонн мазута. Уже через четыре часа после того, как стало известно об остановке теплоисточника, мазут был доставлен на «Риддер ТЭЦ». Этого количества вполне достаточно, чтобы заново запустить остановившиеся котлы.

По поручению Даниала Ахметова с часа ночи 25 октября в город направлено шесть цистерн с мазутом. По словам акима ВКО, этого количества хватит для бесперебойной работы ТЭЦ в течение ста дней. На сегодняшний день в Риддер поступило 190 тонн мазута.

Все эти дни на «Риддер ТЭЦ» продолжал работу лишь один котёл, мощности которого не хватало, чтобы продавить всю городскую систему теплоснабжения и обеспечить потребителей теплом.

Чтобы не переморозить систему подачи горячей воды в домах, жители вынуждены были открывать краны и постоянно сливать воду. И теперь никто из них не знает, какие счета им придут за неумеренное потребление «горячей» воды. Своими переживаниями они активно делятся в социальных сетях, выдвигая версии, кто же виноват в том, что на старте отопительного сезона уже происходят ЧП.

Аким Риддера Дмитрий Горьковой пояснил ситуацию жителям города в видеообращении только днём 25 октября.

– На сегодняшний день все три котла работают в полном штатном режиме. Сейчас производится запуск и прогрев четвёртого резервного котла на полную мощность. До конца дня планируется полное осуществление подачи тепла и горячего водоснабжения всему населению города. Горячая вода и отопление подаются в квартиры города. Прошу горожан проявить терпение и сдержанность. Если в квартирах тепло так и не восстановилось, можно обратиться в оперативный штаб. Специалисты приедут к вам домой и осмотрят внутридомовую систему.

Как отметил Даниал Ахметов, по факту халатности руководства «Риддер ТЭЦ» прокуратурой области оперативно начато расследование.

Напомним, что подготовка горняцкого города к отопительному сезону практически всё лето находилась под особым контролем. После завершения предыдущего отопительного сезона был поднят вопрос о том, что «Риддер ТЭЦ», находящаяся в частных руках, переживает не самые лучшие времена. Точнее, теплоисточник находится в плачевном состоянии. Теплоснабжение в городе было самого низкого качества, а температура подачи тепла в дома обычно не превышала 50-60 градусов, хотя чаще эти показатели спускались до 40-42 градусов.

Напомним, руководство ТЭЦ неоднократно ссылалось на ушедшего от них основного потребителя – ТОО «Казцинк», которое решило самостоятельно обеспечивать себя теплом, чтобы не зависеть от капризов теплоснабжающей организации.

У предприятия не оказалось денег на ремонт оборудования и тепловых сетей, износ которых достигает 80%.

Чтобы выяснить ситуацию детально, в Риддер была отправлена специальная рабочая группа, занимающаяся вопросом теплоснабжения города. Выяснилось, что кризис на предприятии возник не вчера и даже не позавчера. В течение трёх последних лет «Риддер ТЭЦ» несла большие потери из-за аварийного простоя пятой турбины. Однако в текущем году она была отремонтирована и запущена в строй. По итогам работы специальной комиссии также установили, что в ближайшее время в городе потребуется замена 915 км магистральных и 1,8 км внутриквартальных тепловых сетей. Что касается передачи тепловых сетей на баланс государства, то этот вопрос рассматривается. Речь идёт о 65 км тепловых сетей.

Минувшим летом под руководством акима области было проведено немало совещаний и осмотров теплового хозяйства Риддера, в ходе которых поднимались и находили своё решение многие накопившиеся проблемы, связанные с ремонтом теплоисточников, заменой аварийных участков тепловых сетей и ремонтом внутридомовых тепловых сетей в жилых домах города шахтёров.

Екатерина Гуляева