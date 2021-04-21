Решения в интересах бизнеса

Здание в центре села Курчум, которое местные жители долгие годы знали как банкетный зал-тойхану, сменило свой профиль. Теперь вместо столов для гостей различных массовых торжеств установлены ряды стеллажей с ассортиментом хозяйственно-бытовых товаров.

Как выяснилось, предприниматель Адильжан Анапиев взял в аренду оказавшееся невостребованным здание и запустил в нём совершенно новый бизнес. Покупатели сюда идут охотно.

– Стараемся сдерживать цены на наш товар, – говорит представитель фирмы Жанар. – Надеемся, что жители села это заметят и оценят.

Пример с тойханой весьма показателен: в сельской местности, как и в городе, пандемия внесла свои коррективы в развитие местного бизнеса, заставив его перестраивать свою работу. Сфера предпринимательства Курчумского района, как и по всей стране, испытала жёсткие тиски коронавируса. Минувший год для неё стал временем проверки на прочность. Союзником и помощником для предпринимателей в это трудное время стал филиал Курчумского района Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области.

По информации директора филиала Светланы Кудабаевой, в 2020 году в связи с пандемией были закрыты три крупных торговых дома района. Без работы, соответственно – без доходов, на которые жили их семьи, остались десятки женщин-предпринимательниц. В этой ситуации своевременной мерой поддержки государства стала выплата адресной социальной помощи в размере 42 500 тенге тем, чей бизнес пострадал от пандемии. В совокупности таковых в районе оказалось без малого 500 человек.

Специалисты Палаты помогали предпринимателям пройти регистрацию на сайте, оказывали консультативную помощь, даже приходилось обращаться с письмами в Министерство труда и социальной защиты населения РК.

– Для получения разрешения на работу в условиях карантина субъектам малого и среднего бизнеса требовалось пройти регистрацию на сайте info.kazakstan, – говорит С. Кудебаева. – После регистрации предприниматели получали сертификат соответствия санитарным нормам. В целом в районе субъекты МСБ получили 211 таких сертификатов. С подачи Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» нашими силами был проведён опрос представителей бизнеса. Его результаты отражали настроения и наиболее острые проблемы, волнующие респондентов. На основе данных опроса, а он был проведён по всей стране, НПП «Атамекен» выходила с предложениями в Правительство РК, где принимались решения по поддержанию отечественного бизнеса.

По словам собеседницы, в прошлом и в этом году увеличилось количество обращений представителей малого и среднего бизнеса в целях получения консультаций и защиты их прав. Об этом свидетельствует следующий показатель: в 2020 году в отделение Палаты района поступило 758 обращений различного характера, что в два раза превышает планово-прогнозный показатель. Чтобы защитить права предпринимателей, приходилось обращаться в судебные инстанции.

Приходилось разбираться и с такими историями. Так, несколько лет назад предприниматель получил кредит через центр занятости. Он честно погасил кредит, но этого не сделали участники кредитного товарищества, в которое он был обязан вступить, чтобы получить доступ к заёмным средствам. Таким образом, круговая порука связала его по рукам и ногам: честный предприниматель оказался включённым в список недобросовестных заёмщиков и не мог участвовать в государственных программах кредитования. После обращения в суд проблема решилась: согласно решению суда сразу восемь жителей района вывели из этих банковских списков.

Фермерам района оказывают помощь в получении субсидий. Правила их выдачи часто меняются, и труженикам сельхозпроизводства бывает нелегко разобраться в новых нюансах этих правил. Помогают в этом также специалисты Палаты.

Несмотря на возникшие сложности с пандемией, в минувшем году по-прежнему были востребованы программы кредитования. В сфере АПК одобрено 12 проектов на общую сумму 145,3 млн тенге. Эта сумма будет направлена на закуп элитного скота и новой сельскохозяйственной техники. На проект по модернизации оборудования для переработки рыбы выделено 200 млн тенге.

Кроме этого, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» выделены малые кредитные и безвозмездные гранты на развитие бизнеса. Так, на реализацию 88 проектов в сфере АПК направлено 103,6 млн тенге. Шестеро жителей района удостоились грантов размером, не превышающим 5 млн тенге. По программе «Бастау Бизнес» прошли обучение основам предпринимательства 113 человек. Из них 88 в последующем защитили свои бизнес-проекты и получили гранты и кредиты, что составляет 78 процентов.

В основном участники программы выбирают животноводство. Значительно реже – сферу услуг. Редкими можно назвать проекты по открытию парикмахерских, кондитерских и швейных цехов. Одна жительница Курчума получила грант на приобретение оборудования для переработки рыбы.

– В текущем году работа по поддержке малого и среднего бизнеса продолжается, – говорит директор филиала Палаты предпринимателей района. – Главная наша задача остаётся неизменной – поддержать и защитить наших предпринимателей.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район