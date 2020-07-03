Решение принято

Госкомиссия утвердила меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в РК.
На заседании Государственной комиссии под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина, в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева, рассмотрены меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане.
О санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и предлагаемых мерах по введению ограничительных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции доложил министр здравоохранения А. Цой.
С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля т. г. следующих ограничительных мер на 14 дней:
По транспортному сообщению:
- Сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран.
- Сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями).
- Приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами.
- Ограничить работу общественного транспорта по
времени.
По передвижению граждан:
- Ввести запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.
- Разрешить индивидуальные тренировки на открытом воздухе.
- Ограничить перемещение населения по улицам, паркам, скверам – не более 3-х человек.
- Ограничить перемещение лиц старше 65 лет.
Запретить деятельность:
- Салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов и др. (развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг-центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов).
- Сохранить дистанционную форму работы для не менее 80% сотрудников госорганов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций.
- Сохранить деятельность медицинских центров по
записи.
- Сохранить деятельность аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков.
- Сохранить деятельность следующих объектов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима: общественного питания на открытом воздухе; строительных, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе; сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства, сферы оказания услуг населению, среди которых автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники, ЦОНы, банки второго уровня (но с ограничением по времени).
Глава Правительства отметил, что, в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, указанные ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены.
В обсуждении новых ограничительных мер приняли участие руководители центральных государственных и местных исполнительных органов, депутаты Мажилиса Парламента РК, председатель НПП «Атамекен» А. Мырзахметов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Р. Журсунов и др.
Primeminister.kz, 02 июля 2020 года