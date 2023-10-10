Ремонт на Риддер ТЭЦ глазами очевидцев

Одной из лучших новостей этой осени, безусловно, стало сообщение о том, что в Риддере стартовал отопительный сезон. К ремонтным работам на теплоисточнике было приковано всеобщее внимание. Однако до сих пор не все до конца понимают, какие усилия пришлось приложить, чтобы буквально из руин возродить это стратегическое предприятие.

Разгильдяйство, безответственность, недобросовестность прежних владельцев – вот основная причина того, что единственный в моногороде теплоисточник был доведён до такого плачевного состояния. Все мы помним, в каком положении прошлой зимой оказался Риддер. И, несмотря на то, что компания находилась в частной собственности, когда ситуация обрела статус «чрезвычайной», государство, представители местных исполнительных органов оперативно мобилизовали имеющиеся силы и сразу же протянули руку помощи. Иначе просто было нельзя: стояла зима, и обеспечить горожан теплом было жизненно необходимо.

Ситуацию с теплоснабжением в Риддере на личный контроль взял Глава государства. Из республиканского бюджета выделили 8,39 млрд тенге, из областного – ещё 533 млн тенге. К ликвидации последствий аварии были привлечены квалифицированные специалисты со всей страны. Однако «основной удар» приняли на себя восточноказахстанские предприятия.

За короткий срок, можно сказать, за одно лето ТЭЦ в Риддере в буквальном смысле возродили из руин. Шесть котлов прошли капитальный ремонт. И нужно осознавать уровень такой титанической работы. Как правило, такой масштабный процесс модернизации, установки оборудования и проведения пусконаладочных работ выполняется годами! Это очень сложная и кропотливая работа, требующая совместных усилий большого коллектива специалистов и квалифицированных рабочих.

Наши корреспонденты своими глазами видели ход ремонтных работ на Риддер ТЭЦ. Сейчас они приближаются к финишной прямой, однако темпы не замедляются, напротив – идут на ускорение. Заместитель акима области Бакытжан Байахметов, аким Риддера Даулет Батырбаев, представители профильных государственных органов днём и ночью находятся на ТЭЦ, координируя каждый этап ремонтно-восстановительных работ на всех участках. В рабочем расписании главы региона Ермека Кошербаева поездки на Риддер ТЭЦ каждые три-четыре дня стали неотъемлемой частью, ежедневный контроль за ходом реализации проводимых работ до сих пор остаётся на повестке. А чтобы избежать эксцессов, сотрудники правоохранительных органов организовали на объекте круглосуточное патрулирование.

– Первая авария на ТЭЦ произошла в ноябре прошлого года. В течение отопительного сезона котлы приходилось аварийно отключать 84 раза. При этом ремонтные работы мы начали лишь 1 июня, поскольку бывшие собственники ТЭЦ уверяли руководство области, что будут проводить ремонт своими силами, в начале года даже показывали планы. Но оказалось, что у них нет таких возможностей, – напомнил заместитель руководителя Управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Нурлан Рамазанов.

По его словам, первые полтора месяца подрядчики выполняли работу за счёт собственных средств, осознавая в полной мере масштаб и исключительную важность проекта. Вкладывать государственные средства в ремонт, тем более, в реконструкцию частного предприятия, было невозможно. Для решения проблемы пришлось вносить соответствующие изменения в Постановление Правительства. Сейчас идёт работа по выводу ТЭЦ в коммунальную собственность.

Как рассказал Нурлан Рамазанов, экс-руководство довело теплоисточник до плачевного состояния. Простой пример: на мазутной станции был разлит мазут. Только на её расчистку ушло пять суток. Также известно, что из-за неисправности системы вентиляции в галерее подачи топлива загорелась угольная пыль, был взрыв, что привело к возникновению пожара. Ни один из 1660 измерительных приборов не проходил обязательную проверку. Поэтому у специалистов их показания вызвали большие сомнения. Так, например, три котла высокого давления выдавали 75 тонн пара в час, а три котла среднего давления – 50 тонн пара за тот же период времени. При этом, по нормативам, они должны выдавать по требованию 110 и 75 тонн в час соответственно.

– Проделана очень большая работа. Кровля цехов и окна были заменены. Обновлена электропроводка, отремонтирована железная дорога, по которой идёт доставка угля и мазута на ТЭЦ. Кроме того, обновлено 2,3 км магистральных сетей города, проложено 4,6 км новых линий. Сейчас на ремонте задействовано более 400 человек в две смены. Все работы планируется завершить до 15 ноября, – уточнил Нурлан Рамазанов.

По словам специалиста, предстоящий отопительный сезон должен пройти в штатном режиме. В сильные морозы хватит мощности четырёх котлов, чтобы обеспечить теплом весь город. Если же наступит острая необходимость, в систему запустят и пятый котёл. Так что поводов для беспокойства нет.

Мы поговорили с начальником смены теплоэлектроцентрали в Риддере Евгенией Ларионовой, которая инструктировала рабочих внутри цеха.

– Конечно, котлы и большая часть оборудования были изношенными, требовали капитального ремонта. Руководство области приняло решение полностью отремонтировать все котлы. А это – огромная работа, – считает сотрудник предприятия.

По её словам, работники ТЭЦ и привлечённые подрядные организации за эти месяцы напряжённого труда сделали почти невозможное. ТЭЦ восстанавливается, а значит, будет тепло в домах и социальных объектах Риддера.

– Немало трудностей и проблем было в процессе работы. Массу хлопот нам доставил запуск третьего котла. Всё это время мы работали днём и ночью, редко видели свои семьи. И сейчас у всех моих знакомых только один вопрос – про тепло в городе, – говорит заместитель главного инженера Кирилл Голота.

Начальник смены котельного цеха Вячеслав Евдухин также один из тех, чей опыт и навыки очень кстати в таком масштабном деле. Но он скромно говорит, что просто выполняет свою работу. Тем не менее, по нашему мнению, дело каждого человека, восстанавливающего ТЭЦ, равносильно подвигу.

Огнеупорщик-котлочист Алексей Нечунаев, проработавший на предприятии девять лет, отмечает, что после аварий работать стало сложнее, но всё преодолели. После капитального ремонта и постепенного пуска котлов ситуация налаживается.

Люди работают здесь круглые сутки, отодвинув на задний план отдых и личные дела. И государственные служащие, невзирая на ранги, и инженеры, и рабочие объединили усилия, став командой, делающей одно неимоверно сложное и такое необходимое дело. Напомним, 26 сентября введён в эксплуатацию котёл №3, который начал поставку горячей воды в город, а также тепла в социальные учреждения – детские сады, школы, больницы. И уже с 7 октября в дома Риддера поочерёдно начали подавать тепло. Для риддерцев, которые замерзали всю прошлую зиму и оказались без горячей воды, это было большой радостью. Таким образом, на сегодняшний день на Риддер ТЭЦ работают котлы №1 и №3 среднего давления.

Параллельно продолжаются подготовительные работы на других котлах. По котлу №2 среднего давления завершаются пусконаладочные работы. А капитальный ремонт котлов №4, №5, №6 высокого давления продолжается в круглосуточном режиме.

– Да, объём работы был колоссальным. Его нужно видеть своими глазами. Мы выполняем работы на своём участке – свариваем трубы котлов. У всех одна цель: чтобы ТЭЦ заработала в штатном режиме, – говорит опытный сварщик одной из подрядных организаций ТОО «Перспективные технологии» Галымжан Аманбаев.

После капремонта на ТЭЦ всё оборудование – новое: и котлы, и трубы, и приборы. Известно, что любая новая техника должна запускаться постепенно. Ведь даже обычную стиральную машину, по инструкции, вы запускаете впервые без белья. А здесь идёт речь о теплоэлектроцентрали. Связывание всей технологической цепи, выявление и устранение несоответствий в соединениях требует времени. Это стандартный процесс, и после запуска каждого котла специалисты проводят все необходимые технические процедуры.

На этом фоне в сети на протяжении всех летних месяцев то и дело появлялись публикации негативного и даже провокационного характера от диванных критиков и экспертов. Очень легко критиковать и обесценивать чужой труд в социальных сетях, сидя в уютном кресле. Вместо того чтобы отмечать низкую температуру воды или батарей в комнатах, зная, что после ремонта необходимо отрегулировать подачу тепла и температурный режим, никто из критиков не сделал дельного предложения, чтобы посодействовать ремонтным бригадам. Например, помочь с вывозом мусора, оставшегося после масштабных ремонтных работ. Вряд ли строители и инженеры отказались бы от такой помощи.

К чести всех, кто принимает участие в масштабной реконструкции, работы выполняются в соответствии с намеченным графиком. И в этом огромная заслуга каждого из них.

Ержан Абишев