Обилие необорудованных мест для купания на водоемах прибавляет работы специалистам службы ЧС Курчумского района в летний сезон.

Бойцы девятого подразделения ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС ВКО (водная спасательная станция) ежедневно выходят в рейды по берегам водоемов. Они проводят

профилактическую работу по предотвращению несчастных случаев на воде. Раздают отдыхающим памятки, проводят с ними разъяснительные беседы, стараясь убедить соблюдать меры предосторожности при купании.

В выходные и праздничные дни специалисты аппарата отдела ЧС и полицейские создают дополнительные рейдовые группы. График их выхода утвержден руководством района.

По информации отдела ЧС района, всем акимам сельских округов направлены письма об организации мест для купания населения на водоемах, мерах по предотвращению несчастных случаев, даны соответствующие рекомендации.

Для Курчумского района тема безопасности на воде особенно актуальна, так как на его территории множество больших и малых водоемов. К примеру, к густонаселенному Курчуму примыкает одноименная река, она тянется вдоль всего села около пяти километров. На этой береговой линии существует множество стихийных мест купания местных жителей. Дело в том, что в районе нет ни одного оборудованного места для купания с заградительными буями, грибками, лавочками и дежурными спасателями.

Между тем несчастные случаи на водоёмах ежегодно увеличивают показатели неутешительной статистики. Так, в 2019 году утонул местный житель, упав в реку из лодки, оборвалась жизнь шестилетнего ребенка во время купания. В 2020 году утонул еще один человек, занимавшийся рыбалкой. В общем, безопасность на воде остается одним из актуальных вопросов в районе.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район