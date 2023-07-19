Пешком хорошо, а на самокате быстрее

Одним из популярных способов передвижения по улицам становится электрический самокат. Оригинальный, быстрый и удобный транспорт завоёвывает всё больше поклонников.

А это означает, что возникают актуальные вопросы по регулированию движения новых видов транспорта. Главой государства 29 июня 2023 года подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения». Здесь даётся чёткое определение, что электрический самокат – транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более двадцати пяти километров в час.

Малое электрическое транспортное средство – транспортное средство, оснащённое электродвигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колёс, за исключением электрических самокатов и мопедов с электрическим двигателем (гироскутеры, сигвеи, моноколёса, электроскейтборды и т.д.);

Определяются права и обязанности водителей электрических самокатов, где запрещается:

– ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, а также быть без застёгнутого шлема;

– перевозить пассажиров, кроме перевозки на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями;

– перевозить груз, кроме перевозки груза на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями;

– пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве;

– передвигаться в тёмное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета.

В то же время водителям электрических самокатов разрешается двигаться по велосипедной дорожке либо велосипедной полосе движения. При отсутствии таковых самокатчикам можно ездить по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.

При этом не допускается движение по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, водителей электрических самокатов, не достигших восемнадцатилетнего возраста, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством. По обочине, тротуару или пешеходной дорожке можно двигаться со скоростью не более шести километров в час, не создавая опасности для пешеходов.

Также водители малых электрических транспортных средств и электрических самокатов, которые нарушают правила перевозки пассажиров и грузов, подлежат привлечению к административной ответственности по ст. 593 КоАП РК.

Альмира Нуртаева