Предъявите ваши маски!

Восточноказахстанские предприниматели стараются максимально соблюдать санитарно-профилактические меры на своих предприятиях.

После вынужденного перерыва представители малого и среднего бизнеса возобновили свою деятельность. Главным условием является строгое соблюдение необходимых санитарных мер. Бизнесмены не только выполняют эти требования на своих объектах предпринимательства, но и активно призывают к этому посетителей.

Так, по информации акимата Риддера, в моногороде действует мобильная группа, осуществляющая ежедневные рейды по соблюдению санитарных норм в торговых объектах, на рынках, предприятиях общественного питания и туристических объектах. По итогам рейдов отмечается полное соблюдение предприятиями МСБ карантинных мер – наличие масок у персонала и посетителей, использование санитайзеров и дезинфицирующих средств для обработки поверхностей.

Например, посещение строительного магазина «Мастер» без масок запрещено. Для удобства, посетителям можно приобрести защитную маску в кассе. На входе сотрудники производят дезинфекционную обработку рук каждого покупателя.

В крупных торговых домах «Астана», «Валентина», «Фараон», «Казахстан», «Перестройка» в каждом отделе и на входе в торговый зал имеется санитайзер, продавцы встречают покупателей в масках и перчатках, обработка ведется три раза в день дезинфицирующим средством «Дез-Хлор». Небольшие продуктовые магазины также полностью соблюдают установленные санитарно-эпидемиологические требования, производят упаковку продуктов питания и обработку всех поверхностей.

Претензий к деятельности объектов общественного питания у представителей мобильной группы тоже нет. Во время карантина кафе работали в новом режиме по принципу доставки на дом. В настоящее время в них также усилены санитарно-противоэпидемиологические меры.

В Зайсанском районе, благодаря оперативным действиям и своевременному решению руководства, были приняты самые кардинальные меры пред-

осторожности. Поэтому пока здесь не зафиксирован ни один случай заражения опасным вирусом.

– Как медицинский работник, я понимаю, насколько важно соблюдать санитарно-гигиенические правила, – говорит врач-эпидемиолог, директор Зайсанской районной дезинфекционной станции Шиармен Абышева. – Некоторые люди не соблюдают мер профилактики. Но важно помнить, что игнорирование этих простых правил может привести к росту числа заболеваний и возврату жёстких ограничительных мер. Мы должны обязательно носить маски в общественных местах, держать дистанцию и соблюдать все необходимые меры профилактики.

Придерживаться санитарных норм стараются и в областном центре. На дверях многих коммерческих объектов можно увидеть вывески: «Без масок не входить», «Наденьте маску». Салоны сотовой связи и другие объекты отказываются обслуживать клиентов без средств индивидуальной защиты. На предприятиях общепита ограничивают количество посетителей, контролируют их рассадку.

По словам представителей ТОО «Шыгыс-Кузет», хотя их трудовая деятельность не связана с большим скоплением людей, тем не менее, все сотрудники, а их более 40 человек, ежедневно проходят инструктаж по соблюдению санитарных мер. Все носят маски, обрабатывают специальными средствами помещение и руки.

Вместе с тем в Усть-Каменогорске необходимые меры соблюдаются не везде. В некоторые учреждения и коммерческие объекты без масок стараются не пускать, контролируется и количество посетителей, одновременно находящихся внутри помещения. Это формирует очереди, люди скапливаются в небольших фойе зданий или непосредственно при входе в них. В этих случаях о соблюдении социальной дистанции и ношении медицинских масок речь не идет вовсе.

Практически не соблюдается масочный режим и в общественном транспорте города. По словам кондукторов, при большом потоке пассажиров контролировать ситуацию очень сложно.

Ерик Абитов