Развивающие уроки Раушан Акшабаевой

Профессия педагога обязывает к непрерывным исканиям, результатом которых становится рост его профессионального и человеческого ресурсов. Они, в свою очередь, обогащают проводимые уроки, а значит и внутренний мир детей, позволяя более успешно формировать из них полноценные личности.

Педагог-исследователь Раушан Акшабаева трудится в средней школе №4 села Курчум почти 20 лет, и каждый проведённый в этих стенах день для неё и есть поиск.

Героиня публикации преподаёт русский язык и литературу. Она рассказала, что год назад сделала для себя простое открытие: главное для ребёнка – это чтение книг. Оно развивает память, мышление и логику. Поэтому её самой важной задачей на сегодняшний день является пробуждение интереса детей к чтению. Причём, читать им необходимо вдумчиво и грамотно. Над этим и работает. Хорошей мотивацией для школьников, у которых она является классным руководителем, стало объявление конкурса на прочтение большего количества книг. Победителя ждёт ценный приз. Чтобы исключить формальность в процессе чтения, ребёнку необходимо записывать в тетрадку ключевые отрывки из текста, имена персонажей. Вдобавок учительница может поинтересоваться некоторыми подробностями содержания осиленного произведения.

– Меня радует, что конкурс вызвал живой интерес у детей, – говорит Раушан Шарипкановна. – Некоторые из них уже прочитали по пять-шесть книг. Надеюсь, что интерес к чтению не будет носить кратковременный характер, а закрепится и станет привычкой на всю жизнь. Вообще, согласно мнениям экспертов, для своего гармоничного развития ребёнок должен читать каждый день. Я тоже совершенствуюсь. Этим летом, во время каникул, прошла онлайн-курсы по скоростному чтению.

Педагог рассказала, что выросла в Курчуме. Окончила здесь же среднюю школу №1 имени Юрия Гагарина. После получения аттестата решила поступать на факультет русского языка и русской литературы Усть-Каменогорского педагогического института (ныне ВКУ им. С. Аманжолова). Выбор профессии, конечно, не случаен: в детские годы очень любила читать. По количеству прочитанных книг, пожалуй, ей не было равных в местной библиотеке. Интересная деталь, будущий педагог-исследователь любила сказки, в которых добро обязательно побеждает зло, происходят чудеса. Эта детская вера в добро и чудо сохранилась: Раушан Акшабаева призналась, что любит сказки до сих пор.

– На своих уроках русского языка и русской литературы стараюсь побудить детей к размышлению о поступках героев книг, задаться вопросами и найти ответы на самые главные, которые обычно ставит перед нами жизнь. Помочь детям понять чувства и эмоции героев, которые через боль и страдания пришли к своему выбору – задача учителя. Главная же моя цель – вселить в детские души такие ценности, как доброта, милосердие и толерантность.

Многие воспитанники учителя выбирают педагогическую стезю, и это не может не радовать. Среди бывших учеников Раушан Акшабаевой есть военные, медики, инженеры, дизайнеры, айтишники, спасатели и банкиры… Они не теряют связи с любимым учителем. Узнают и приветствуют в Усть-Каменогорске, Семее, Нур-Султане, где ей доводится бывать по служебным делам. Бывшие ученики шлют любимому педагогу приветствия и поздравления к праздникам через социальные сети. Кто-то декламирует собственные стихи. Это приятно, и это самая высшая оценка и награда для любого педагога.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора

Курчумский район