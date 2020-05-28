Расслабляться рано

Послабление карантинных мер большинство восточноказахстанцев ошибочно восприняли как полный возврат к привычной жизни. Маски носят единицы, салоны общественного транспорта переполнены… Все преждевременно расслабились, однако опасность еще не миновала.

Факт того, что карантинные меры в городах и регио-нах Казахстана не соблюдаются, отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. По словам Главы государства, это приводит к увеличению количества зараженных.

– Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным. Следует принять решительные меры для защиты здоровья граждан, – написал

Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Неукоснительно соблюдать правила личной безопасности и гигиены призвал казахстанцев министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. Он подчеркнул, распространение коронавируса носит волнообразный характер – при карантине идет снижение заболеваемости, а при смягчении мер отмечается ее рост.

– Важно найти баланс между нормальной социальной жизнью, деятельностью нашей экономики и мерами санитарной безопасности, – считает Елжан Биртанов. – Поэтому мы призываем, требуем соблюдения необходимых карантинных мер.

В первую очередь, по его словам, гражданам следует соблюдать дистанцию в 1–2 метра на работе и в общественных местах. Также эффективными инструментами предотвращения распространения инфекции являются

дезинфекция, ношение масок и личная гигиена.

Напомним, накануне на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова рассмотрены вопросы по усилению контроля соблюдения предписанного карантинного режима населением. В ходе заседания акиматам регионов и государственным органам поручено: снизить уровень социальных контактов в трудовых коллективах, организовать обязательное ношение масок в течение рабочего дня с условием их своевременной смены, обеспечить загрузку общественного транспорта только по количеству посадочных мест и допуск пассажиров в салон исключительно в масках. Также прозвучало поручение об обеспечении условий соблюдения социального дистанцирования и усилении дезинфекционных мероприятий с участием сотрудников обороны, внутренних дел в общественных местах, на предприятиях, организациях и объектах.

Кроме того, Елжан Биртанов заявил, что, если эти меры будут игнорироваться и уровень заболеваемости начнет расти, придется их ужесточать и вводить дополнительные ограничения.

Как раз восточноказахстанцам следует это учесть. С момента смягчения карантинных мер и отмены пропускного режима в городах и районах повсеместно все стали пренебрегать ношением защитных масок. Это подтверждают и результаты ежедневных рейдов, проводимых мониторинговыми группами в местах массового скопления граждан.

Однако именно средства индивидуальной защиты являются главным барьером для вируса, и их ношение обязательно! Обосновывая это, главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова отметила, что у более 60 процентов пациентов по стране заболевание протекает бессимптомно. При этом они активно переносят инфекцию.

О необходимости соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических мер восточноказахстанцам неоднократно напоминал глава региона Даниал Ахметов. Он особо подчеркивал: в случае возникновения вспышки инфекции область будет вынуждена вернуться к более жесткому режиму ограничений.

Все предпосылки к этому есть. Количество инфицированных в регионе только за текущую неделю заметно увеличилось. Так, 26 мая в области зарегистрированo семь новых случаев заражения.

– Пять из них – в Семее, два – в Усть-Каменогорске. Из них пациентки 1980 и 1964 года рождения были госпитализированы в медучреждение с признаками ОРВИ. Мужчина 1959 года рождения обследован в ходе мониторинга состояния больных с диагнозом пневмония, – пояснили в акимате ВКО. – У заразившегося 1973 года рождения COVID-19 обнаружили в ходе скрининга. Жалоб на состояние здоровья он не предъявлял. Также женщина 1980 года рождения была обследована как контактное лицо ранее заболевшего пациента.

В областном центре длительное время не фиксировались новые случаи заболевания COVID-19. К сожалению, ситуация изменилась. Ребенок из Алматинской области 2016 года рождения был обследован как прибывший из-за рубежа при пересечении госграницы через автопереход «Ауыл». Диагноз подтвердился. Девочка госпитализирована в стационар Усть-Каменогорска. Житель областного центра 1984 года рождения прошел обследование по самообращению как прибывший из Нур-Султана. Лабораторным исследованием методом ПЦР у него тоже подтвердилась инфекция.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются. Напомним, по состоянию на 27 мая в регионе зарегистрированo 73 случая заражения коронавирусом.

Гульжан Естаева

Дмитрий Франчук